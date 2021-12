Zendaya triunfa en la premier de ‘Spiderman: No Way Home’ con su vestido arácnido

Dulce Gamero | Fama

Spiderman: No Way Home es una de las películas más esperadas del año, pues la posibilidad de ver a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield juntos emocionó a muchos fans de Marvel, pero quien no se ha quedado atrás y ya es una de las celebridades más aclamadas del filme es Zendaya, la intérprete de Mary Jane que arrasa con su estilo en cada una de sus apariciones, como en esta ocasión en la que llevó lo arácnido a otro nivel y dejó a todos impactados con su look en la premier de la cinta.

Desde hace unas semanas, Spiderman: No Way Home ha estado en tendencia, pues el estreno se acerca y los fans están más que entusiasmados por ver la nueva producción en conjunto de Sony Pictures y Marvel Studios y en el marco del estreno de la película, las compañías realizaron una premier en Los Ángeles en la que no podían faltar los protagonistas: Zendaya y Tom Holland.

En la alfombra roja, la aparición de Zendaya fue todo un espectáculo, ya que superó las expectativas que tenían su look. Cabe mencionar que muchos se sorprendieron a pesar de que desde horas antes habían dijo que ella no iba a dudar en llevar la moda al máximo, algo que la ha distinguido desde hace tiempo, de hecho hace poco fue coronada como “icono de estilo” en los prestigiosos Oscar de la moda (CFDA Fashion Awards).

La actriz, quien llevó la historia de amor de su personaje a la realidad junto a Tom Holland, apareció en la gala con un impactante vestido diseñado especialmente para la ocasión, pues la temática fue el mundo arácnido.

Se trató de un modelo de Valentino Alta Costura que se confeccionó especialmente para ella, es un diseño con fondo nude sobre el que se distribuye un bordado de lentejuelas negras a modo de telarañas alrededor de todo el cuerpo. Este vestido resaltaba por un pronunciado escote y una amplia abertura en la falda que dejó a la vista que la actriz optó por unos zapatos de cristales, modelo So Kate de Christian Louboutin.

© Proporcionado por Fama​Zendaya le prestó atención a todos los detalles, pues no solo el vestido y calzado fueron impecables, la famosa completó su look arácnido con unos pendientes de diamantes en forma de gota de Bvlgariy un tocado que a modo de máscara del famoso Spiderman cubrió parte de su rostro. La actriz optó por un labial en tono nude que dejó toda la atención a su delineado de ojos azul, además optó por despejar su rostro con largas trenzas y manicure en tonos discretos.​