Familia de Yahir sufre tragedia; el cantante pide ayuda económica

Yahir ha enfrentado momentos familiares complicados los últimos meses (a finales del año pasado estuvo envuelto en polémica por una serie de polémicas declaraciones de su hijo Tristán ). A pesar de que las cosas con su primogénito no se han solucionado, en esta ocasión el ex Académico enfrenta otro problema: sus primas sufrieron un aparatoso accidente y su familia no tienen la solvencia económica para cubrir los gastos de hospitalización debido a que se encuentran en Estados Unidos.

‘Amigos, familia… buenas tardes… Empezamos el año con una terrible noticia, unas primas mías fueron sacadas de la carretera y volcadas en USA por una persona ebria que les chocó, están muy delicadas de salud’, explicó el cantante al respecto. Posteriormente, el también actor solicitó la ayuda de la gente ante esta terrible situación. ‘Pido su apoyo, ya que esto será un proceso muy largo porque ellas tendrán que ser atendidas en ese país… Gracias de corazón’.

De acuerdo con la página Go Fund Me que Yahir compartió, los hechos ocurrieron la noche de Fin de Año. Durante el incidente, cinco personas salieron expulsadas de la camioneta, por lo que tres de ellas fallecieron, incluyendo un menor de edad. Tres personas sobrevivieron, pero con heridas muy delicadas: una de ellas tiene un pulmón perforado y una vértebra astillada; la segunda lucha por su vida debido a una hemorragia cerebral que la podría dejar paralizada del cuello hacia abajo; mientras que la tercera se recupera de una cirugía de la pierna y el brazo. © Proporcionado por Quién

‘Esto tiene devastada a la familia, estamos trabajando para ayudar con el costo del funeral, los servicios médicos y las rehabilitaciones’, se puede leer en la página en la que buscan reunir 250 mil dólares. Hasta el momento, 334 personas ya han donado, por lo que se han recaudado casi 26 mil dólares.