Farruko pide perdón por las letras de sus temas y proclama que aceptó a Dios

El cantante urbano Farruko se disculpó por el contenido de sus canciones en medio de un acto de contrición durante su concierto realizado anoche en el FTX Arena de Miami, en el que reconoció a Dios como su único salvador.

“Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones”, expresó el artista urbano a los asistentes del concierto a quienes le enfatizó “que no importa lo que pase un tu vida, Dios te ama”.

Farruko confesó que hace un tiempo tuvo su un encuentro “con Papa Dios” y que desde entonces vive una transformación.

“Con todo lo que ha pasado en mi vida puedo decir que Dios está bregando conmigo. Todos somos pecadores lo dice la Biblia, aquí no hay ninguno bueno. Si a mí me recogió siendo infiel, soberbio… distante de mis hijos… Tú sabes que yo no me siento orgulloso de eso. Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño (…) Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, indicó el reguetonero que cuando lanzó su producción “La 167″ en el 2021, adelantó que ya había comenzado proceso de sanación espiritual.

El momento de la confesión durante el concierto fue compartido por el empresario musical José “Pompi” Vallejo, de Mr&Mrs Entertainment, en su cuenta de Facebook.

“En todos mis años en la música nunca me había sentido tan seguro de estar en el lugar correcto! Definitivamente una noche HISTÓRICA en el más grande sentido de esa palabra!! Dios es bueno !! #Diostienetodoprevisto @farruko”, escribió Vallejo, junto al video.

Según algunos videos en las redes sociales el artista sonó el éxito “Pepas”, pero no lo cantó en el espectáculo. Asimismo exhortó a los presentes a estar presente en la vida de sus respectivas familias.