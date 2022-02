Premios Oscar 2022: las ocho categorías que quedaron fuera de la transmisión de TV

La Academia de Hollywood anunciará los ganadores de ocho categorías de los Oscar antes de que empiece la ceremonia televisada, en un intento por aligerar la gala y repuntar la audiencia tras los mínimos registrados en las últimas ediciones.

La decisión fue tomada para “priorizar a los telespectadores” y permitirá ceder más tiempo a las presentaciones musicales, los cuadros cómicos y los tributos, explicó el presidente de la Academia, David Rubin en un correo electrónico dirigido a los miembros de la organización que posteriormente circuló entre la prensa especializada en Hollywood.

“Considerando el reciente declive de la audiencia televisiva de los Oscar, el espectáculo debe evolucionar pensando en el futuro de la gala, así como de la Academia”, comentó Rubin en la misiva que envió a los integrantes de la entidad. Y enfatizó que “cada cineasta y artista” en cada categoría seguirá teniendo el “momento Oscar” que se merece.

De las 23 categorías que conforman los Oscar, ocho se anunciarán antes de que arranque la gala del 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Luego, durante el vivo, se emitirá una versión editada con las reacciones de los ganadores.

Las categorías que se quedarían fuera de la ceremonia de entrega en directo son: mejor documental, mejor edición, mejor maquillaje y peluquería, mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor corto, mejor corto animado y mejor banda sonora.

El cambio de la Academia de Hollywood reducirá la presencia hispana en la ceremonia, ya que incluye apartados en los que compiten los españoles Alberto Iglesias, por la banda sonora de “Madres Paralelas”, Alberto Mielgo, aspirante al mejor corto animado por “The Windshield Wiper”, y el chileno Hugo Covarrubias, candidato al mismo premio con “Bestia”.

Los ratings televisivos de la mayor ceremonia de premios del cine han caído de forma dramática en los últimos años. La edición de 2021 fue vista por apenas 10 millones de telespectadores, una merma de 56% en comparación con el año anterior que ya marcaba el peor récord de audiencia de la gala.

En 2018, la Academia ya anunció su intención de sacar de la gala los premios técnicos y entregarlos durante la pausa publicitaria, pero se retractó tras el rechazo de la industria.

Otros premios, como los Grammy y los Latin Grammy, entregan la mayoría de los galardones en una ceremonia previa que no se emite por televisión, aunque su caso está más justificado porque cuentan con casi un centenar de categorías frente a las 23 de los Oscar.

Este no fue el único cambio introducido por la Academia este año para impulsar la audiencia.

La intención de los organizadores es la de hacer un espectáculo más ameno y ágil después de la ceremonia del año pasado, que registró mínimos históricos de audiencia. De hecho, los Oscar abrirán su votación al público por primera vez en la historia y reconocerá a la película más popular votada por los tuiteros.

Este anuncio se produjo luego de que fueran reveladas las nominaciones que dejaron por fuera de las categorías principales a varias de las producciones taquilleras el año pasado, incluyendo “Spider-Man: sin camino a casa”, y “No time to die”.

Su intención era atraer a la audiencia de megaproducciones, como las franquicias de Marvel, DC Comics y Star Wars, sin necesidad de incluirlos en sus categorías generales, reservadas a filmes de autor o del circuito independiente.

Este año ninguna de las diez películas nominadas está entre las más taquilleras de la temporada. “The Power of the Dog”, “Licorice Pizza”, “Coda”, “Don’t Look Up”, “King Richard”, “Nightmare Alley”, “Drive My Car”, “Dune”, “Belfast” y “West Side Story” son las candidatas al Oscar a la mejor película de este año.

La ceremonia será conducida por las comediantes Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall, después de tres ediciones sin un anfitrión.

(Con información de EFE y AFP)