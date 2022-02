Superholly exhibe a la producción de Hoy y aclara el por qué no fue al programa

Luego de la polémica en la que se vio envuelta Superholly a inicios de semana debido a que supuestamente canceló su participación en el programa Hoy de último momento, la influencer decidió compartir un video en su cuenta de YouTube, explicando todo lo ocurrido. En el material de poco más de 45 minutos, la youtuber exhibió una serie de correos que le enviaron y explicó que una de las razones por las que se negó a asistir fue porque para ella éstos no eran formales, y hasta llegó a dudar de su veracidad.

La youtuber explicó que toda la polémica comenzó luego de compartir un video en el que reacciona al inglés de Yalitza Aparicio, el cual ella misma explica no era con intención de criticar a la actriz, sino de que la gente se anime a aprender el idioma, como todo el material que ella acostumbra compartir en YouTube.

«Publiqué el video y cuál fue mi sorpresa, que Yalitza decidió hacer una reacción y yo me emocioné mucho, fue una experiencia muy bonita, interesante y amé las reacciones de Yalitza, lo tomó súper bien», sin embargo, de acuerdo a la influencer quienes no lo tomaron bien fueron los medios que comenzaron a criticar lo que hacía.

«Dije chin porque era la primera vez que se enteran de mi, y tienen una idea errónea, pero tenía que asumir las consecuencias de haber publicado un video que pudo interpretarse así… En el programa Hoy creo que les corren el chisme de lo que está sucediendo y pues les sonó interesante, no suficientemente interesante para investigar. No sé si les dijeron recién estando al aire pero como que les pasaron la nota en el momento, dieron datos erróneos de quien soy, de donde vengo, donde vivo,pero lo entiendo», comentó Holly quien asegura que se enteró de lo que estaba sucediendo por redes.

«Me hicieron ver como una persona que sólo se dedica a criticar con el afán de destrozar, y Galilea Montijo, honestamente siento que lo dijo muy a la ligera, como queriéndose hacer la chistosita«, comentó la estadounidense, quien asegura que cuando pensó que la polémica ya se estaba calmando surgió la supuesta invitación al programa Hoy.

Holly reconoce que cuando se enteró que estaba como invitada al programa ella no había recibido ningún correo, ni tenía información sobre una supuesta presentación, pues todos los correos le llegaron a su esposo Ben, quien por su parte explicó que él fue quien dijo que no irían pues, la persona que lo contacto nunca le explicó qué haría Holly en el programa.

«Sí trataron de contactar a Holly de alguna manera, pero muchas veces ella no puede leer todos los mensajes que le llegan, entonces me los enviaron a mí. El 29 de enero me escriben y me dicen ‘hola en qué número te puedo localizar'», cuenta Ben.

Y agrega: «No le doy el número a cualquier persona. La verdad es que caen muchos mails de gente pidiendo cosas, que quieren dinero, entonces no paso nada». Superholly explicó, que ella estuvo presentándose, digitalmente, en otros programas pues la contactaron por medio de su correo y antes de invitarla, le explicaron quién le escribía, la razón por la que escribían y las dinámicas en las que querían que participara, no así la persona que los contacto del programa Hoy, quien el 4 de febrero les volvió a escribir.

«‘Me gustaría invitar al programa a Súper Holly al programa HOY… lo puedo checar contigo’, dice el correo, ‘al programa, al programa’, ustedes deben entender que es súper normal que dudemos de la veracidad de la identidad de esta persona, por las claves que faltaban y porque no está siendo concreto en su invitación», explica la famosa.

El esposo de Holly, decidió responder que todo lo podían ver por correo, pese a que la persona insistía en obtener un número de télefono. Él dejó de responder los correo, por las actividades que suele tener en el día a día, sin embargo, el 5 de febrero les preguntaron que si sí iban a ir, para sacar los accesos en la televisora, por lo que Ben contestó que no, pues en sus planes no estaba el de viajar a la Ciudad de México, pues se encuentran en Tulum, y nunca le explicaron las razones por las que querían que ella se presentara en el programa.

El 8 de febrero, día en el que supuestamente ella estaría en el programa, les llegó otro correo en el que les pedían hablar tener una reunión virtual con la productora pues en el programa afirmaban que alguien llamado Oliver había confirmado la presencia de ella en Televisa San Ángel, finalmente, los correos terminaron con uno del esposo de ella explicando que ellos no conocían a ningún Oliver y que los correos que les habían enviado les parecían un poco informales, por esa razón habían decidido no asistir a la emisión.

¿Está dipuesta a presentarse en el matutino?

Holly comenta que: «Honestamente no estaría en contra de ir, pero no es como que hayan dicho ‘oye lo sentimos por la primera interacción’… Para empezar, Oliver no existe … sigo abierta a ver pruebas de que realmente contactaron a mi oficina, si no, es un complot, me hace dudar de cuáles eran sus intenciones».

Además, de que considera válido rechazar una invitación «Por la forma en la que se dirigieron a mí y no se tomaron tantito tiempo de ver quién soy y qué hago, no tendríamos por qué aceptar con bombos y platillos, primero me arrastran y de luego me invitan, no puedo confiar».

Holly revela que después del escándalo revisó su bandeja de mensajes y únicamente le llegaron varios diciéndole «Hola», de la producción.