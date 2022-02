Ucrania estudia romper relaciones diplomáticas con Rusia: “Putin está creando las bases jurídicas para una agresión militar”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció que Rusia está “creando las bases jurídicas para una agresión militar”, luego de que el presidente ruso, Vladímir Putin, reconociese las autoproclamadas repúblicas prorrusas del Donbás, por lo que anunció que estudia una ruptura de las relaciones diplomáticas con Moscú.

Sobre el posible corte de vínculos, el mandatario comentó: “Inmediatamente después de nuestra conferencia de prensa revisaré y estudiaré este asunto, y no solo este, sino nuestros pasos contra la escalada rusa”. También, afirmó que recibió la correspondiente solicitud del Ministerio de Exteriores de Ucrania.

Según Zelenski, con el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas, “Rusia crea las bases jurídicas para una agresión militar contra Ucrania, con lo cual viola todos sus compromisos bilaterales y multilaterales, (incluyendo) la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respecto a Ucrania del 17 de febrero de 2015″.

El mandatario añadió que no espera “una guerra potente” contra el país, ni una amplia escalada, pero alertó que implementará la ley marcial en caso de que esto suceda.

Puntualizó que Kiev no responderá a la solicitud de los separatistas de retirar las tropas ucranianas de la parte del Donbás controlada por el Estado ucraniano. “No dialogamos con ellos. No comprendemos quiénes son”, afirmó, al reiterar su negativa a dialogar con los rebeldes prorrusos.

“Europa y el mundo no pueden permitir que se repitan los errores trágicos que se cometieron en Georgia en 2008″, señaló, en referencia al conflicto armado tras el cual Rusia reconoció las repúblicas separatistas de Abjasia y Osetia del Sur.

Zelenski señaló que durante la conversación con su homólogo estonio, quien condenó “enérgicamente” el paso dado por Putin, coincidieron “en la necesidad de implementar inmediatamente sanciones contra esta nueva agresión contra Ucrania”.

“Estas sanciones deben incluir la detención total del Nord Stream 2″, el polémico gasoducto ruso que transportará gas de Rusia a Alemania sin pasar por territorio ucraniano, dijo. Posteriormente, el canciller alemán, Olaf Scholz, anunció que el proceso de certificación quedó suspendido.

El mandatario urgió a Occidente a reaccionar rápidamente ante el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas.

“Quiero expresar mi posición en relación con las sanciones: todo está sucediendo muy rápido ahora y precisamos apoyo rápidamente. Rusia reconoció a las repúblicas de Lugansk y Donetsk muy rápidamente, y la reacción debe ser muy rápida”, dijo, al pedir también más armas “para defender las fronteras” de Ucrania.

“No habían necesidad de esperar a este paso de Rusia”, añadió, en referencia a sus anteriores llamados de imponer sanciones a Moscú.

(Con información de EFE)