Argentina: vacunados con Sputnik podrán darse una cuarta dosis para viajar

EFE

El Gobierno argentino anunció que los pasajeros nacionales que deseen viajar al exterior y se vean limitados por contar con vacunas Sputnik V podrán acceder a una cuarta dosis de Moderna, Pfizer o AstraZeneca. El Ministerio de Salud afirma que “no lo recomienda”, pero aún así habilita la posibilidad a quienes necesiten hacerlo para llegar a países que no validan la vacuna rusa.

La ministra de Salud de la Argentina, Carla Vizzotti, informó este jueves 17 de marzo que aquellas personas inmunizadas con la vacuna rusa Sputnik V que necesiten viajar a países que no la reconocen podrán ahora acceder a una cuarta dosis de aquellas que sí son homologadas, como las de Moderna, Pfizer o AstraZeneca.

En diálogo con Radio con Vos, la funcionaria aseguró que el Gobierno no recomienda su aplicación, sino que simplemente habilita a aquellos pasajeros que hayan tomado esa «decisión personal».

Y, en ese mismo sentido, agregó: “Esto es un inconveniente que no es sanitario, es una decisión de países de no aceptar una vacuna que tiene probada eficacia, efectividad y seguridad, pero la gente no tiene la culpa. Entonces desde Argentina estamos habilitando la cuarta dosis para que si alguien quiera viajar, pueda hacerlo».

Los pasajeros interesados deberán presentar obligatoriamente un billete de avión y, además, cumplir los intervalos mínimos entre vacunas y estar dentro de la edad recomendada en los inoculados aprobados por la OMS.

La medida fue bien recibida por el sector, y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) emitió un comunicado en el que señala: “Las gestiones de la federación, en diálogo permanente con la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti; y Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, llegaron a buen puerto. Abrir esta posibilidad de una cuarta dosis es una gran iniciativa para nuestro sector, ya que los esquemas que incluyeron la Sputnik V están teniendo problemas para ir a distintos destinos del mundo”.