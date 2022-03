Champions League: así serán los cruces de cuartos de final y semifinales

Lucas Cárdenas Utrilla | Bola Vip

UEFA ha sorteado ya las llaves de cuartos de final de una Champions League que se encuentra un paso más cerca de la gran cita en Paris. Chelsea, Real Madrid, Liverpool, Benfica, Villarreal, Bayern Múnich, Atlético de Madrid y Manchester City ya conocen sus rivales para las próximas semanas, así como las hipotéticas semifinales que tendrán que disputar en caso de avanzar a la penúltima etapa del torneo.

No hubo problemas con el sorteo ni necesidad de repetirlo tal y como ocurriese en los octavos de final. UEFA ha formado ya rápidamente las llaves que se jugarán entre 5/6 de abril y 12/13 del mismo mes. Igualmente y desde le seno del máximo ente de fútbol europeo, han dejado ya plasmado el cuadro rumbo a la final de Paris en los últimos días de mayo.

Chelsea vs. Real Madrid , Manchester City vs. Atlético de Madrid, Villarreal vs. Bayern Múnich y Benfica vs. Liverpool serán los choque que paralizarán el mundo entero en las próximas semanas. Habrá reencuentro entre el campeón de Europa y los Merengues, así como el regreso de Pep Guardiola a territorio español. Diego Pablo Simeone, de nuevo contra la Premier League. © Proporcionado por Bolavip

Semifinales armadas

Lo dicho, UEFA también dio a conocer como quedarán formadas las semifinales de un torneo donde entre los ganadores de Manchester City vs. Atlético de Madrid y Chelsea vs. Real Madrid tendremos a los primeros aspirantes a la final de Paris. La ida de un posible derbi madrileño sería disputado en el Wanda Metropolitano en las primeras semanas de mayo.

Benfica vs. Liverpool y Villarreal vs. Bayern Múnich componen la otra llave rumbo a la definición del torneo de clubes más importante del planeta. Los Reds fueron los más favorecido con un sorteo que ha tenido ya su última edición en la temporada 2021/2022. La UEFA Champions League, un paso más cerca de Paris.