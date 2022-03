Método Marie Kondo para empacar como una experta

Brisa Amalia Granados Martinez | R.S.V.P.

La gurú del orden, conocida por su programa “A ordenar con Marie Kondo”, comparte sus mejores secretos para empacar de forma sencilla y llevar en la maleta solo lo necesario, evitando así cargar de más y las fastidiosas tarifas extras.

La experta en organización, de 36 años, asegura en sus redes sociales que al empacar una maleta debemos segjuir los mismos principios básicos que guardar ropa en el hogar:

“Las prendas deben doblarse y empacarse en posición vertical, y las cosas pequeñas, como la ropa interior, deben empacarse en una bolsa de viaje”.

Clásifica la ropa

Lo primero que debemos hacer es clásificar las prendas de acuerdo al número de atuendos que vamos a utilizar durante el viaje, por ejemplo: si vamos a usar cinco outfits, es necesario empacar solamente cinco blusas, un par de jeans, algun vestido, ropa interior y pijamas. La manera correcta es posicionar sobre nuestra cama las t-shirts juntas, los jeans en otro grupo, los vestidos en otro, las pijamas con las pijamas y la ropa interiror debe ir empacada en bolsas de viaje.

Minimiza espacios

Dobla todo lo que puedas, haciéndolo lo más pequeño posible, es ideal que todo quede hecho churrito, o sea en posición vertical y siempre respetando el orden, de nuevo todas las blusas o jeans con otras blusas y jeans. Los churritos de ropa más grande deben posicionarse en la base de la maleta y los más pequeños encona, los diminutos en los orificios que quedan entre prenda y prenda.

Empaca solo los artículos que realmente vas a usar

Planífica al máximo, no lleves cosas de más porque solo vas a cansarte cargando y te expones a pagar tarifas extras cuando viajas en avión. Si vas a un viaje de cinco dias considera, no más de dos jeans, no más de dos suéteres.

Tratandose de destinos fríos o de nieve, busca la opción de llevar varias prendas térmicas, tanto t-shirts como pantalones, acompañadas de un par de trajes de nieve y sólo una chamarra gruesa. Si tienes planeado esquiar en dichos destinos te rentarán todo el equipamento.

Las famosas bolsas de viaje

Marie Kondo se caracteriza por utilizar cajitas o bolsas para organizar cada elemento. En su tienda de decoración en línea Konmari.co podemos encontrar las bolsas de viaje que recomienda para la maleta, cada una cuenta con una ventana transparente para identificar fácilmente los elementos que contiene. En ellas podemos guardar productos de limpieza, ropa interior, cables y cargadores.

"Para aquellos que viajan con frecuencia, recomiendo tener una bolsa de artículos de tocador. Esto ahorra tiempo que de otro modo se gastaría en desempacar y volver a empacar artículos de uso diario en su maleta. Al hacer esto, así quedará espacio para nuevos artículos que compren durante su viaje", dijo Marie a Travel And Leisure.

Maletas para mascotas

Marie Kondo aconseja seguir las mismas reglas para ordenar las maletas de las mascotas: llevar sólo lo necesario, soblar todo lo que se pueda y dividir en bolsas.

“Guarda también lo que les da alegría”.

