Planta nuclear de Ucrania en llamas tras ataque ruso; reportan niveles elevados de radiación

POR JIM HEINTZ, YURAS KARMANAU Y MSTYSLAV CHERNOV | ASSOCIATED PRESS

Las fuerzas rusas atacaron con fuego de artillería la planta nuclear más grande de Europa, desatando un incendio allí en la disputa por el control de una ciudad crucial para el suministro eléctrico de Ucrania.

Andriy Tuz, portavoz de esas instalaciones, dijo a la televisión ucraniana que los obuses de artillería estaban cayendo directamente sobre la planta Zaporizhzhia y habían provocado un incendio en uno de sus seis reactores. Ese reactor está en renovación y no se encuentra operando, pero tiene combustible nuclear en el interior, señaló.

Los bomberos no pueden acercarse al incendio porque son blanco de disparos, declaró Tuz.

Un funcionario del gobierno dijo a The Associated Press que se detectaron niveles elevados de radiación cerca del sitio de la planta, que genera aproximadamente el 25% de la electricidad de Ucrania. El funcionario solicitó el anonimato porque la información no había sido dada a conocer.

Tuz señaló que es urgente detener los combates para poder apagar el fuego.

La batalla en Enerhodar, una ciudad a orillas del río Dniéper, tenía lugar en momentos en que ambos bandos celebraron una nueva ronda de conversaciones en las que alcanzaron un acuerdo provisional para establecer corredores de seguridad dentro de Ucrania en los que se pueda evacuar a civiles y entregar asistencia humanitaria.