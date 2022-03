‘The Batman’, se convierte en el segundo estreno más taquillero en EE.UU. desde la pandemia

La Vanguardia

La pandemia ha causado fuertes estragos en la industria cinematográfica. Sin embargo, aunque de forma lenta, parece que va remontando y que las salas poco a poco se van llenando. La última buena noticia viene de Estados Unidos, donde The Batman se ha convertido en la segunda película más taquillera desde el inicio de la covid, tras Spider-Man: No Way Home.

La película protagonizada por Robert Pattinson ha superado todas las expectativas recaudando 134 millones de dólares durante el fin de semana de su estreno. Warner Bros tenía grandes esperanzas en esta reinvención de Batman, pero eran pocos quienes se aventuraban a fijar el techo de los ingresos totales en su debut por encima de los 100 millones.

Lo cierto es que superó a todas las películas previas del superhéroe de DC, menos a Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), que alcanzó los 166 millones de recaudación. Además, el estreno más exitoso hasta la fecha de su director, Matt Reeves, era Dawn of the Planet of the Apes (2014), con el que consiguió 73 millones de dólares.

Otro de los datos que llegan desde las salas estadounidense es que The Batman también ha marcado distancia con respecto a Uncharted; hasta ahora el mejor estreno de 2022 en EE.UU., con 50 millones de dólares. En otras palabras, el fulgurante estreno de este nuevo Batman acaparó en tres días unos ingresos en taquilla superiores a toda la carrera comercial de cintas como Dune, segunda película más nominada a los Oscar 2022 con diez candidaturas.