VIDEO | Will Smith da un bofetón a Chris Rock durante la gala de los Oscar

LARA GÓMEZ RUIZ | La Vanguardia

Son muchos los años que ocurre algún percance durante la gala de los Oscars. Normalmente son los nervios los que juegan una mala pasada y provocan algún que otro resbalón. Pero esta edición ha ocurrido algo totalmente inesperado: un bofetón.

El protagonista de este altercado no ha sido otro que Will Smith, quien por cierto se ha hecho esta noche con el Oscar a mejor actor por El método Williams. El actorha pegado en directo y sobre el escenario a Chris Rock, que en ese momento se disponía a presentar un galardón.

Todo ha empezado porque el comediante ha hecho un mal chiste sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett, al compararla con la Teniente O’Neil de la película de Ridley Scott por ir con la cabeza rapada. Unas palabras que no han gustado nada a Pinkett, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia, ni tampoco al propio Will, que no ha dudado en levantarse de su asiento para propinar un golpe a Rock.

El humorista se ha quedado sin palabras durante unos segundos en el escenario. Cuando finalmente ha reaccionado, ha asegurado que «esto es historia de la televisión».

El Dolby Theatre se ha sumido en el máximo silencio y, pese que al principio eran muchos los que pensaban que se trataba de una broma pactada, pronto el público se ha percatado de que el desencuentro ha sido real. «Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca», ha gritado el actor al cómico.

Poco después, ambos han tratado de acabar con la polémica asegurando que hablarían de todo ello en la fiesta que se celebrará después de la ceremonia.

Smith ha tenido más tarde la oportunidad de disculparse durante el discurso que ha dado tras ganar el Oscar a mejor actor. Algo que es muy probable que le haya recomendado su publicista, Meredith O. Sullivan, al convocarle durante una de las pausas publicitarias para preguntarle qué había hecho, según apunta Variety. Sin embargo, se ha limitado a justificar su acto comparándose con Richard Williams quien, ha asegurado, es «un valiente defensor de su familia».