Tendencias de moda: Los Backstreet Boys siguen siendo tu inspiración

Alice Abbiadati | VOGUE

Es hora de gritar muy alto, porque los Backstreet Boys vuelven a los escenarios (y con ellos, las tendencias de moda del 2000) en su esperada gira DNA World Tour y, entre sus muchas paradas internacionales, actuarán en el Unipol Arena de Bolonia el 22 de octubre (la preventa estará disponible a partir del jueves 7 de abril, y parte de la recaudación se destinará a ACNUR, la agencia de la ONU para la protección de los refugiados ucranianos). Y por si esto no fuera suficiente para que los fans de la boy band por excelencia de los noventa se queden boquiabiertos, Nick Carter y compañía acaban de lanzar el primer episodio de su nuevo documental Making Of The DNA Tour, que dará a los fans un vistazo a la preparación y al backstage de esta esperada gira mundial.

En resumen, en sus 29 años de carrera, la música pop de los Backstreet Boys, con sus diez álbumes, nunca ha pasado de moda. Y su estilo no se ha quedado atrás. Para preparar esta gran vuelta a los escenarios -el DNA World Tour se acaba de reanudar tras años de espera en 2019, justo antes de la llegada de la pandemia- hemos decidido reabrir los archivos de moda de los BSB para ver qué se lleva todavía hoy de su asombroso Street Style.

Los pantalones anchos

Rihanna y Dua Lipa los trajeron de vuelta, luciendo el fabuloso modelo de The Attico. Los pantalones anchos de jeans, que también adelgazan las piernas, eran el estilo característico de los Backstreet Boys. ¿Será por eso que nos siguen gustando tanto los pantalones cargo?

Bandana en la cabeza

Las bandanas, las trenzas y las gafas Matrix eran los elementos predilectos del estilo de AJ. La bandana vuelve a estar de moda esta temporada y no sólo alrededor del cuello o de la muñeca, en lugar de una pulsera. Vuelve a ser el accesorio de estilo para hacer resaltar el peinado.

La chaqueta de cuero estilo Matrix

Ya te contamos que el estilo futurista vuelve a estar de moda, y estrellas como Kendall Jenner o Hailey Bieber lo han llevado al máximo. Pero el primero en llevar el abrigo de cuero negro hasta la rodilla fueron los Backstreet Boys. Y que levante la mano quien no la esté luciendo ahora, con la llegada del verano, incluso con una gorra de béisbol y unos tenis deportivas.

El cuello de tortuga

Todos recordamos la pasión desenfrenada de Kevin por los cuellos de tortuga. Una tendencia que ha persistido a lo largo de los años, sofisticándose e incluso instalándose en suéteres que nunca habríamos pensado, como los de malla transparente para llevar con un top elegante.

La camiseta de baloncesto de gran tamaño

El de los Backstreet Boys era estrictamente de los Lakers. Pero la camiseta de tirantes de baloncesto, forma parte del vestuario de quienes aún no han olvidado los años 2000. Se lleva sobre unos jeans, preferiblemente blancos, y por qué no también con otra camiseta blanca de tirantes debajo.

La gorra de béisbol

Aparte de AJ, la boy band estaba obsesionada con las gorras de béisbol, que llevaban estrictamente al revés. Basta con abrir tu feed de Instagram para ver que siguen siendo un accesorio muy actual, como demuestran las it-girls como Camille Charriere y Kaia Gerber.

La camisa de cuadros

Nunca antes nos habíamos sentido más cómodos que en este periodo, gracias a la pandemia, con un look decididamente oversize. La camisa de cuadros, con cuadros más pequeños y un aspecto menos grunge, ha vuelto a invadir nuestros armarios. Incluso hemos vuelto a llevarla enrollada en la cintura, combinado con una camiseta de tirantes y unos pantalones anchos, como hacíamos en la época del efecto 2000.