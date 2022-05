¿Por qué puedes necesitar anteojos para computadora?

Algunos podrían pensar que las “gafas de computadora” solo están reservadas para personas que pasan dieciséis horas al día frente a un monitor. Sin embargo, esas gafas diseñadas para usarse únicamente cuando se usa una computadora se han convertido en una solución popular para muchos problemas que, incluso, los usuarios ocasionales de este tipo de equipo pueden enfrentar. Desde fatiga visual hasta insomnio, aquellos que pasan mucho tiempo mirando pantallas (tanto del teléfono como de la computadora) pueden estar dañando su salud. Con la popularidad del trabajo desde casa, la realidad virtual y la creación de alternativas digitales para cada faceta de nuestras vidas, el mundo se está obsesionando más que nunca con las pantallas. Muchos pasan más tiempo mirando una pantalla que mirando fuera de ella.

1 ¿Qué son las gafas para computadoras?

La frase «lentes para computadoras» ha evolucionado hasta leerse de dos maneras diferentes:

§ Anteojos recetados para la computadora, diseñados para una visualización óptima de la pantalla, lo que requiere un rango de visión diferente al de los anteojos de lectura tradicionales

§ Anteojos para computadora sin receta que minimizan las frecuencias de luz azul que nuestros ojos absorben mientras miras una pantalla.

2 ¿Por qué son importantes los lentes que bloquean la luz azul al usar la computadora?

Tus dispositivos electrónicos (smartphones, televisores, pantallas de computadoras e incluso algunas luces de oficina) emiten luz azul. En todo el espectro visible de luz que puedes ver, hay longitudes de onda cortas y largas. Las longitudes de onda más cortas (incluida la luz azul) emiten más energía y, a menudo, se denominan luz visible de alta energía (HEV).

El sol emana frecuencia de luz azul, pero también incluye otras frecuencias. Naturalmente, pasamos mucho menos tiempo mirando al sol que mirando los dispositivos. Debido a esto, nuestra exposición constante a la luz azul de las pantallas ha sido criticada como la razón de ciertos problemas de salud. Originalmente, los anteojos que bloquean la luz azul aparecieron hace décadas para las personas que querían proteger sus ojos mientras pasaban horas al aire libre bajo el sol. Pero la fuente de luz azul más presente en nuestras vidas ha cambiado.

3 ¿Qué pasa con la luz azul?

Al igual que el daño causado por mirar al sol, la luz azul de las pantallas puede tener un efecto nocivo. ¿Cómo? La sobreexposición a la luz azul afecta nuestro ritmo circadiano. Este ciclo natural a lo largo de nuestro día es responsable de mantener nuestro cuerpo en su estado natural y saludable debido al equilibrio y optimización de varias hormonas.

Debido a que nuestros ojos no son muy buenos para filtrar las diversas luces visibles de alta energía (luz azul, por ejemplo), la exposición constante puede dañar varias partes del ojo. Algunos defienden las pantallas de las computadoras y dicen que la luz azul no es responsable de los problemas que enfrentamos. Pero ha habido un aumento drástico en nuestro uso desde los primeros días de la informática en los años 70 y 80. Según DataReportal, “la persona promedio pasa un total de 6 horas y 57 minutos mirando una pantalla cada día”. En pocas palabras, nuestro uso ha cambiado drásticamente y nuestros ojos no han evolucionado para manejar esta sobrecarga. Como muchas cosas, un poco es bueno y demasiado es malo. Simplemente estamos sobreexpuestos.

4 ¿Qué tiene de peligroso la sobreexposición a la luz azul?

La sobreexposición a la luz azul puede provocar problemas oculares

Mientras pasa muchas horas frente a la pantalla de la computadora trabajando, jugando o usando tu equipo de manera casual, puedes experimentar el «síndrome de visión de computadora». Sus síntomas incluyen ojos secos, rojos, adoloridos o irritados, visión borrosa o doble y espasmos en los ojos.

La sobreexposición a la luz azul puede provocar problemas generales de salud

Combinando la sobreexposición de nuestros ojos a las pantallas con la posición sedentaria y sentada en la que muchos de nosotros trabajamos, también puedes tener dolores de cabeza, fatiga, dolor de espalda y cuello y mareos.

La sobreexposición a la luz azul puede provocar problemas para dormir

La luz azul regula nuestro ciclo de sueño/vigilia, también conocido como nuestro ritmo circadiano. La exposición a la luz azul del sol de la mañana es una excelente manera de que nuestros cuerpos sepan que es hora de despertarse y energizarse.Sin embargo, cuando estamos expuestos a la luz azul por la noche, le decimos a nuestro cuerpo que está bien permanecer despierto y con energía. Esto altera nuestra producción de melatonina, la hormona crucial responsable de nuestro ritmo circadiano, en nuestros cuerpos. Debido a que nos exponemos a la luz azul mucho después de que se pone el sol, estamos dañando este importante proceso corporal y provocándonos problemas para dormir.

Los problemas de sueño relacionados con la luz azul pueden ser responsables de muchos más efectos secundarios peligrosos

Porque el sueño es uno de los pilares más importantes de nuestro bienestar, interrumpirlo provoca todo tipo de problemas. Los problemas de sueño combinados con la sobreexposición a las pantallas pueden causar problemas de memoria, de salud mental como depresión y ansiedad, obesidad, cataratas y más.

5 ¿Cómo te proteges contra los efectos nocivos de la sobreexposición a la luz azul?

Los anteojos que bloquean la luz azul (anteojos para computadora) reducen la cantidad de luz azul que captan tus ojos cuando están expuestos a las pantallas. En general, reducir la exposición a la luz azul mediante el uso de estos anteojos puede reducir los problemas de salud. Esto es especialmente importante por la noche cuando tu cuerpo está más adaptado a la oscuridad. Cuando bloquea la luz azul, permite que tu ritmo circadiano continúe sin interrupciones.

6 ¿Qué podemos hacer para proteger nuestros ojos y nuestra salud además de usar anteojos que bloquean la luz azul?

Hay varias formas de proteger tus ojos y hacer que el tiempo frente a la pantalla sea un factor menos dañino mientras juegas, trabajas o usas dispositivos de forma casual.

§ Evita usar dispositivos emisores de luz azul varias horas antes de la hora deseada para acostarte

§ Toma descansos de usar cualquier cosa con una pantalla durante todo el día

§ Mantén tus ojos hidratados con gotas para los ojos

§ Usa anteojos de sol durante el día para reducir la luz azul del sol.

§ Optimiza la legibilidad de tu computadora aumentando los tamaños de fuente y ajustando el contraste para facilitar la visualización

7 ¿Qué más puedes hacer además de usar anteojos para computadora y ajustar tus hábitos y uso?

Al igual que ajustar el tamaño de fuente y contraste, es útil solucionar el problema en el lugar en el que nace. Reducir el resplandor de la pantalla, ayuda, ya que éste hace que tus ojos se vean abrumados por la cantidad de luz que entra. Los filtros mate actúan como un «protector de pantalla» y la cubren para reducir el resplandor que emana de ella.

Actualizar tu monitor en tamaño y resolución, puede resolver muchos problemas de visión. Los monitores más grandes permiten una mejor visualización. Un aumento en la resolución de píxeles permite que tus ojos se enfoquen más fácilmente. Además, algunos monitores están saliendo con mayor resolución y protección de visión incorporada.

Marcas como Acer han sacado su propia tecnología, buscando una experiencia de visualización más vibrante con menos efectos nocivos de la sobreexposición. De esta manera, las pantallas con BlueLightShield Pro emiten al menos un 30 % menos de luz azul de alta energía en comparación con las pantallas LCD estándar de la industria y, al mismo tiempo, mantienen un alto grado de precisión de color. Algunas de las pantallas de Acer ofrecen LightSense y ColorSense. Estas funciones detectan la cantidad de luz ambiental en su entorno y ajustan automáticamente el brillo y la temperatura de color de tu pantalla para aliviar la fatiga visual. LightSense y ColorSense te permiten tener la experiencia de visualización más cómoda posible. Además, Acer ha creado ComfyView, una pantalla mate antideslumbrante, que ayuda a reducir el deslumbramiento y evita que el exceso de luz abrume tus ojos. Estas características esencialmente imitan los efectos de usar anteojos que bloquean la luz azul.

Solo tenemos visiones débiles de cómo será el futuro de nuestra vida tecnológica dentro de veinte años. Sin embargo, sabemos que cualquier problema que haya surgido de la «adicción a la pantalla» solo empeorará con más uso. Los anteojos para computadora son una excelente opción para combatir los problemas de salud inducidos por la pantalla. Sin embargo, en última instancia, el método más simple de reducción de daños es utilizar mejores dispositivos, como monitores con protección visual integrada, capaces de proteger tus ojos sin el inconveniente de usar anteojos que bloquean la luz azul o limitar el tiempo que pasas frente a tu equipo.