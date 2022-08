El bitcoin sigue cayendo: ya está por debajo de los US$ 20.000 y perdió más de 70% de su valor

El Economista

El bitcoin continuaba su racha negativa, cotizando hoy por debajo de los US$ 20.000 y marcando el nivel más bajo desde mediados de julio, a raíz del endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal (FED) que motivó una aversión al riesgo entre los inversores.

La criptomoneda de mayor capitalización en el mundo cotizaba esta mañana a US$ 20.100, según datos de portal CoinMarketCap, tras ubicarse durante esta madrugada cerca de los US$ 19.500.

Se trata de la primera vez que el bitcoin llegó a operar a menos de US$ 20.000 desde el 14 de julio último.

El retroceso se extiende a todos los activos de riesgo de renta variable-incluyendo a las bolsas internacionales- y se debe a las últimas declaraciones del presidente de la FED, Jerome Powell.

El funcionario reafirmó que la entidad monetaria continuará con una política de incremento de tasas “por algún tiempo” con el objetivo de “restaurar la estabilidad den los precios”.

En lo que va del año y para enfriar los números de la inflación -la cual, tras alcanzar un máximo de 40 años de 9,1% en junio, se desaceleró a 8,5% el mes pasado-, la entidad dispuso una suba en las tasas de interés de referencia de 25 puntos porcentuales en marzo, 50 en mayo, 75 en junio y otros 75 en julio, llevándola de niveles cercanos a cero a un rango de entre 2,25% y 2,50%.

Powell aseguró que el “foco en este momento” de la Fed es que la inflación retorne a la meta del 2% interanual, incluso pese a que dicho proceso pueda traer consecuencias en la economía de los consumidores y de las empresas al encarecer el crédito y desestimular la inversión.

e esta forma, el bitcoin, tras superar los US$ 25.000 a principios de mes, comenzó una caída que se aceleró en los últimos días, al igual que otras criptomonedas alternativas como el ether que, en cuestión de semanas, bajó de US$ 2.000 a U$S 1.490.

Desde noviembre de 2021 cuando alcanzó un pico de US$ 67.617 BTC perdió más de un 70% de su valor mientras que la capitalización de todo el mercado de criptomonedas cayó de US$ 3 billones a US$ 963.000 millones.

“El dinero está fugándose de los activos de riesgo. Las criptomonedas están siguiendo el mismo ajuste del mercado estadounidense de acciones”, afirmó Cici Lu, de la consultora Venn Link Partners, a la agencia Bloomberg.