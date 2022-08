Murió Olivia Newton-John la icónica protagonista de Grease

El esposo de Olivia Newton-John, John Easterling, utilizó la red social Instagram para dar a conocer la triste noticia de que su mujer falleció en el día de la fecha a los 73 años dejando atrás un imrpesionante legado en el mundo de la industria cinematográfica de Hollywood con su punto más alto en la película Grease así como también una notable carrera profesional en la música.

La icónica figura de Grease perdió la batalla con una enfermedad

Olivia Newton-John alcanzó el pico de su popularidad con la película de carácter musical Grease (Vaselina en L.A) donde compartió elenco con John Travolta y le dieron vida a una trama que trascendió del celuloide para convertirse en un verdadero fenómeno de masas. Posteriormente se la pudo ver en otros musicales de menor envergadura como Xanadu junto a Gene Kelly y Two of a Kind que no tuvo buena recepción con el público.

La actriz también se hizo un lugar en la industria de la música donde se alzó con cuatro Premios Grammy y supo estar a tope de las listas de los grandes éxitos en cinco oportunidades colándose entre los diez mejores una decena de veces. En los años 70 la cantante de Let me be There sacó dos discos que alcanzaron el número 1 de ventas. ¡Impresionante!

El comunicado de la familia expresa lo siguiente: “Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a la @onjfoundation”.

Una vida dedicada al mundo del espectáculo y una batalla resiliente contra una enfermedad implacable hablan de una persona que siempre se mantuvo firme y dio lo mejor de ella en cualquier situación. De esa manera fue que dejó marca en Hollywood y también fue así como peleando contra el cáncer dejó muchas enseñanzas para aquellos que saben escuchar. El mundo pierde a una gran persona con el fallecimiento de Olivia Newton-John.

La despiden su esposo John Easterling; su hija Chloe Lattanzi; su hermana Sarah Newton-John; su hermano Toby Newton-John; sus sobrinas y sobrinos Tottie, Fiona y Brett Goldsmith; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall y Pierz Newton-John; Jude Newton-Stock, Layla Lee; Kira y Tasha Edelstein; y Brin y Valerie Hall tal como lo expresó esa gran familia que va a extrañarla de la misma manera que el mundo entero. Olivia finalmente puede descansar.