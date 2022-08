Z Flip4 y Galaxy Z Fold4: los dispositivos más versátiles que cambian la forma en que interactuamos con los smartphones

Samsung Electronics Co., Ltd. anunció hoy la próxima generación de smartphones plegables innovadores: el Galaxy Z Flip4 y el Galaxy Z Fold4. Ambos dispositivos cuentan con factores de forma a medida, experiencias personalizadas y rendimiento perfeccionado. Ahora en su cuarta generación, la serie Galaxy Z continúa rompiendo con las convenciones para ofrecer interacciones nuevas e impactantes que mejoran la vida cotidiana.

“Los Samsung Galaxy plegables se construyen sobre la base de nuestra filosofía de apertura, lo que habilita nuevas posibilidades con una personalización completa tanto por dentro como por fuera. Creados en colaboración con nuestros socios de clase mundial, los próximos dispositivos plegables ofrecen experiencias móviles incomparables que satisfacen las necesidades de nuestros usuarios más dinámicos”, dijo el Dr. TM Roh, Presidente y Head de Negocios de Mobile eXperience de Samsung Electronics. “A través de nuestro enfoque inquebrantable y liderazgo en la industria, el entusiasmo por los plegables sigue creciendo. Hemos transformado con éxito esta categoría de un proyecto radical a una línea de dispositivos convencional de la cual disfrutan millones en todo el mundo”.

Como testimonio de la dedicación de Samsung a la artesanía superior, cada componente en ambos factores de forma fue analizado minuciosamente para brindar una experiencia verdaderamente optimizada a fines de garantizar que cada consumidor tenga un dispositivo que se ajuste a sus necesidades. El Galaxy Z Flip4 se basa en el éxito del factor de forma icónico de Samsung y agrega funciones clave, que incluyen una experiencia de cámara perfeccionada, una batería más grande y personalización ampliada, al tiempo que mantiene su diseño ultra compacto. El Galaxy Z Fold4 abre nuevas posibilidades para los usuarios al brindar la experiencia de smartphone más completa de Samsung hasta la fecha, ofreciendo un diseño que cambia de forma, ofrece pantallas inmersivas y funciones multitarea similares a las de una PC, además de tecnología de cámara avanzada y potentes procesadores móviles.

Galaxy Z Flip4, la herramienta de autoexpresión definitiva por dentro y por fuera

El Galaxy Z Flip4 perfecciona las funciones favoritas de nuestros usuarios, lo que lo convierte en la herramienta definitiva para la autoexpresión. Su diseño compacto tipo concha ofrece experiencias únicas que no están disponibles en ningún otro smartphone.

Graba videos sin las manos o captura selfies grupales en varios ángulos doblando parcialmente el Z Flip4 para activar la FlexCam – recursos que pueden incluso disfrutarse en las aplicaciones favoritas de los usuarios. Gracias a la asociación de Samsung con Meta, FlexCam es optimizada para las plataformas sociales más populares, incluidas Instagram, WhatsApp y Facebook. Haz más que nunca con el Z Flip4 tomando selfies de alta calidad directamente desde la Pantalla de Cubierta aprovechando la cámara principal con el Quick Shot actualizado. Inicia la grabación de video de alta calidad en el modo Quick Shot y luego cambia de forma continua al modo Flex para continuar grabando con las manos libres sin detener el video – ideal para los creadores de contenido y vloggers. Los usuarios ahora pueden tomar selfies en modo Portrait y ver una vista previa en la proporción real de la foto cuando usan Quick Shot. Con una cámara perfeccionada equipada con un sensor el 65% más brillante con la tecnología de la plataforma móvil Snapdragon® 8+ Ger 1, las fotos y los videos son más nítidos y estables – de día o de noche.

El Z Flip4 es diseñado para funcionar realmente con las manos libres, haciendo más sin tener que abrir el teléfono. Realiza llamadas, responde mensajes de texto, desbloquea el automóvil e incluso controla el widget de SmartThings Scene, todo desde la Pantalla de Cubierta.

El Galaxy Z Flip4 puede capturar, mirar y conectarse durante más tiempo entre cargas con la batería ampliada de 3700mAh. Con Super Fast Charging (Carga Super Rápida), ahora compatible con Z Flip4, es posible cargar hasta un 50% en aproximadamente 30 minutos, manteniendo a los usuarios conectados cuando están agotándose.

Con la bisagra más delgada, los bordes enderezados, el vidrio posterior esmerilado en contraste y los marcos de metal brillante, el diseño es lo más refinado hasta el momento. Los usuarios pueden personalizar completamente el Z Flip4 por dentro y por fuera, con Galaxy Themes tanto en la Pantalla de Cubierta como en la Principal para complementar su estilo con fuentes, íconos y diseños personalizados. Además, los usuarios pueden crear su propia Pantalla de Cubierta con nuevos diseños de reloj y fondos en varios formatos, como imágenes, GIFs e incluso video.

Galaxy Z Fold4, una potencia multitarea con máximo rendimiento

El Galaxy Z Fold4 es el resultado de la innovación perdurable de smartphones Samsung Galaxy y nuestro teléfono más poderoso hasta el momento. El Z Fold4 combina la experiencia colectiva en tecnología móvil de Samsung para crear un dispositivo con mayor funcionalidad, ya sea abierto, cerrado o en el modo Flex. Además, es el primer dispositivo con Android 12L, una versión especial de Android creada por Google para experiencias de pantalla grande, incluidas las plegables.

La multitarea en Z Fold4 es más fácil que nunca, por lo que los usuarios pueden hacer más mientras se desplazan. La nueva Taskbar (barra de tareas) brinda un diseño similar al de tu PC y ofrece acceso a tus aplicaciones favoritas y recientes. La multitarea también es más intuitiva, gracias a los nuevos gestos de deslizamiento. Cambia instantáneamente las aplicaciones de pantalla completa a ventanas emergentes o divide tu pantalla por la mitad para obtener más formas de realizar múltiples tareas.

Las asociaciones de Samsung con Google y Microsoft llevan la multitarea al siguiente nivel. Las aplicaciones de Google, incluidas Chrome y Gmail, ahora admiten arrastrar y soltar, lo que permite que los usuarios copien y peguen rápidamente enlaces, fotos y más de una aplicación a otra. Con Google Meet, los usuarios ahora pueden conectarse con más personas mientras disfrutan de actividades conjuntas virtuales, incluida la visualización conjunta de videos en YouTube o jugar juntos en una videollamada. La suite completa de Office de Microsoft y Outlook aprovecha la pantalla plegable, brindando más información y formas más rápidas de interactuar con el contenido. La experiencia multitarea se completa con la funcionalidad de S Pen, que habilita el dibujo y la toma de notas dondequiera que estés con un almacenamiento optimizado dentro de la funda Standing Cover con Pen.

El Galaxy Z Fold4 toma fotos y videos impresionantes con una lente ancha perfeccionada de 50MP y una lente Space Zoom de 30x. Una variedad de modos de cámara, incluido el Zoom Map (mapa de zoom) más grande activado en el modo Capture View, Dual Preview y Rear Cam Selfie, son personalizados para aprovechar el factor de forma único para más flexibilidad de captura. Y con el tamaño de píxel más grande, un sensor el 23% más brillante y una potencia de procesamiento perfeccionada, los usuarios pueden capturar imágenes claras incluso por la noche.

El contenido es aún más inmersivo y distintivo en la pantalla principal de 7.6 pulgadas con una pantalla más brillante, una frecuencia de actualización adaptativa de 120Hz y una Under Display Camera (UDC, en inglés, cámara debajo de la pantalla) menos visible que presenta una nueva disposición de subpíxeles de tipo scatter (disperso). Las aplicaciones populares de redes sociales como Facebook son optimizadas para la experiencia de pantalla grande para hacer que el contenido sea más agradable. También puedes abrir tus aplicaciones favoritas de servicio de streaming como Netflix y mirar con manos libres con el modo Flex. Para las aplicaciones no optimizadas, los usuarios pueden incluso controlar el dispositivo sin hacer el contenido disruptivo con el nuevo Touchpad del modo Flex, que ofrece precisión al pausar, volver y reproducir videos, o acercar y alejar el contenido mientras el dispositivo está en el modo Flex.

Los juegos también son más ágiles gracias a la poderosa plataforma móvil Snapdragon® 8+ Ger 1 y la red 5G hiper rápida. Con una bisagra más delgada, un peso más liviano e incluso biseles más estrechos, la pantalla más ancha habilita interacciones más sencillas con una sola mano mientras se usa la Pantalla de Cubierta.

Samsung sigue con su trayectoria de innovación que desafía las barreras para ofrecer el nivel de durabilidad esperado por los consumidores, tanto por dentro como por fuera. Con nuestros marcos Armor Aluminium y la cubierta de las bisagras junto con el exclusivo Corning® Gorilla® Glass Victus®+ en la Pantalla de Cubierta y el vidrio trasero, el Z Flip4 y el Z Fold4 son nuestros plegables más resistentes. La durabilidad del panel de la Pantalla Principal también se mejora gracias a la estructura de capas optimizada, lo que ayuda a reducir los daños causados por golpes externos. Además, tanto el Z Flip4 como el Z Fold4 son equipados con resistencia al agua IPX8, por lo que los usuarios pueden preocuparse menos si se quedan atrapados bajo la lluvia.

Galaxy Buds2 Pro, diseño premium con la mejor experiencia auditiva

Se unen a la serie Galaxy Z los Galaxy Buds2 Pro, los nuevos auriculares de botón de primera línea de Samsung que brindan la experiencia de audio inalámbrica más inmersiva con un nuevo diseño compacto y una conectividad continua que es perfecta para cualquier aspecto de tu vida cotidiana. Aprecia cada interludio musical con audio Hi-Fi de 24 bits superior, que ofrece un alto rango dinámico que te ayuda a sentirte conectado con el contenido que estás escuchando con una resolución nítida. Con el nuevo códec integrado de Samsung (SSC HiFi), la música de calidad se puede transferir sin pausas, y el nuevo altavoz coaxial de 2 vías hace que esos sonidos sean más ricos que nunca.

El nuevo diseño compacto y ergonómico es un 15% más pequeño, con un ajuste seguro diseñado para evitar la rotación, convirtiéndolo en el compañero perfecto para hacer ejercicio. Responda llamadas en movimiento con un potente ANC para eliminar el ruido exterior. El nuevo Galaxy Buds2 Pro permite que los usuarios escapen a su propio mundo y, al mismo tiempo, permanezcan conectados con su vida.

Cuando necesites responder una llamada urgente mientras disfrutas de una sesión de juego o una película en tu tableta, Buds2 Pro puede cambiar sin problemas la conexión de audio a tu teléfono solo tocando un dedo. Los Buds2 Pro ahora cuentan con Auto Switch para proporcionar una transición sin esfuerzo de su programa de TV favorito para recibir una llamada de sus seres queridos.

Y si pierde sus Buds2 Pro en su viaje, SmartThings Find ahora hace que localizarlos sea rápido y fácil, ya sea que estén dentro de su soporte o no.

Galaxy for the Planet

Desde el lanzamiento de la serie Galaxy S22, Samsung ha incorporado materiales reciclados no solo en nuestro empaque, sino también en el hardware de nuestros nuevos productos. Estos son los primeros pasos de nuestra iniciativa Galaxy for the Planet, que incluye nuestra incorporación continua de plásticos reciclados y la creación de nuevos materiales en asociación con socios líderes en sustentabilidad. A medida que continuamos buscando innovaciones en la fabricación sostenible, nos enorgullece anunciar que más del 90% de los nuevos Galaxy Buds2 Pro es fabricado con materiales reciclados. La nueva serie Galaxy Z también incorpora plásticos que se destinarían al océano en componentes clave y papel el 100% reciclado para su empaque. También redujimos el volumen del empaque en hasta un 58% en comparación con los Galaxy plegables de primera generación. Esto equivale a evitar aproximadamente 10 mil toneladas de emisiones de carbono del transporte este año