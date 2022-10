“A veces la presión te supera”: Cristiano Ronaldo está arrepentido de su pataleta

Joan Camargo | El Diario

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas por su comportamiento en la cancha durante el partido contra el Tottenham Hotspur.

El delantero se negó a jugar los últimos minutos del encuentro, y el entrenador Erik Ten Hag ha decidido sancionarlo sacándolo de la convocatoria para el juego contra el Chelsea.

Tras el hecho, Cristiano ha salido a declarar, y aseguró que el respeto hacia su equipo y sus compañeros siempre ha sido bastante importante para él, pero a veces la presión del momento lo supera.

CR7 armó tremendo berrinche en Old Trafford al retirarse del encuentro que el Manchester United ganaba 2-0 ante el Tottenham, cuando solo quedaban unos minutos por jugarse.

Al ser relegado en el banquillo el portugués se negó a jugar, y eso le ha costado el castigo de Ten Hag que lo deja fuera del encuentro del sábado.

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera. He intentado vivir y jugar respetando a mis compañeros, a mis entrenadores y a mis rivales. Eso no ha cambiado. Yo no he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que los últimos 20 años. El respeto siempre ha sido muy importante en mi toma de decisiones”, afirmó Cristiano en su cuenta de Intagram.

“Desde muy joven, los jugadores más experimentados han supuesto un ejemplo para mí. Ahora, yo intento ser un ejemplo para los más jóvenes. A veces esto no es posible y la presión del momento nos supera“, agregó.

“Ahora solo siento que tengo que seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en el siguiente partido. Rendirnos a la presión no es una opción y nunca lo fue. Esto es el Manchester United y tenemos que estar unidos. Pronto estaremos juntos de nuevo”, sentenció Cristiano.

Con información de EFE.