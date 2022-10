Trabajadores afectados por la tormenta Julia tendrán licencia con goce de sueldo

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 82 votos que se les conceda licencia con goce de sueldo, los días 10 y 11 de octubre, a todos los trabajadores del sector público y privado que se vieron imposibilitados de asistir a desempeñar sus obligaciones laborales debido a las lluvias causadas por la tormenta tropical Julia.

La iniciativa fue presentada por el titular del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, quien expuso que muchos salvadoreños no asistieron a sus trabajos porque su prioridad era salvaguardar la vida de sus familias.

«Lo menos que podemos hacer es llevar justicia a la clase trabajadora para que los que no pudieron asistir el 10 y 11 de octubre no se vean afectados y no se le descuente a ningún empleado”, expresó el presidente Castro.

El legislador de Nuevas Ideas, Edgardo Mulato, señaló que con esta medida se busca evitar abusos hacia los trabajadores que no pudieron asistir a cumplir sus obligaciones.

“Muchos empleados no se trasladaron a sus trabajos y por eso esta iniciativa los beneficiará, ya que los derrumbes afectaron su movilidad. No queremos que el bolsillo de los trabajadores se vea perjudicado”, dijo el integrante de la bancada cyan.