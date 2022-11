Activan mecanismo de ayuda a productores agrícolas ante posibles daños por actividad del Chaparrastique

Las autoridades trabajan de forma articulada para salvaguardar la vida y bienes de las familias que residen en los contornos del volcán Chaparrastique, para lo cual mantiene un puesto de control cercano al coloso, desde donde se monitorea su actividad.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha activado las mesas sectoriales para asistir y ayudar a los productores agropecuarios, cuyas actividades productivas y cosechas pudieran resultar afectadas por las emanaciones de gases, vapor de agua y cenizas expulsadas por el volcán.

Así lo dio a conocer el titular de esa cartera de Estado, Enrique Parada, quien afirmó: “Pedimos a nuestros productores guardar la calma y estar atentos a las indicaciones de Protección Civil. Nosotros ya activamos las mesas sectoriales para atender a los productores de las zonas donde se ha decretado alerta verde”.

El funcionario también confirmó que, por el momento, no se reportan daños en los cultivos ni en las actividades relacionadas con la ganadería en la zona. “La mayor parte de la producción agrícola se encuentra en las faldas del volcán, por el momento no reportamos afectaciones ya que la mayor afectación aún se encuentra en la zona del cráter, donde no hay producción”, reiteró.

En tal sentido, añadió que todo el talento humano y maquinaria de esa cartera de Estado está puesto a disposición del Sistema Nacional de Protección Civil, para atender de inmediato cualquier emergencia que pueda poner en peligro la vida de los agricultores, sus bienes, así como la protección de sus cosechas y demás actividades productivas.

Equipos de Gobierno, encabezados por el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya y el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, realizaron esta mañana un recorrido por el caserío Las Placitas, cantón El Conacastal, de Chinameca, en preparación de una respuesta oportuna ante cualquier emergencia.