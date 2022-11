Cámara Primera de lo Penal envía a juicio al exdiputado de ARENA Norman Quijano

El Metropolitano Digital

La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador envió a juicio al exdiputado de la Asamblea Legislativa del partido ARENA, Norman Quijano, acusado por la Fiscalía General de la República de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.



La instalación de la audiencia preliminar fue posible luego de las reformas al Código Procesal Penal, que permiten que en el caso de los imputados que sean declarados rebeldes el proceso deberá continuar sin que esté presente.



La defensa de Quijano (actualmente diputado del PARLACEN), el abogado Lizandro Quintanilla, dijo que en la primera etapa de la audiencia se presentó un impase por parte de la Fiscalía General de la República.



“La audiencia preliminar tiene como objeto hacer la discusión de los elementos probatorios en un criterio de orden y si cumplen con todos los requisitos para examinar su pertinencia. En esa parte estamos con algunos tropiezos porque el ministerio público fiscal no ha cumplido con los requisitos…creo que el equipo fiscal no está consciente de lo que tiene y no tiene para probar la responsabilidad penal de nuestro cliente” dijo la defensa.



El ministerio público ratificó la acusación contra el imputado por la supuesta negociación con las pandillas a cambio de beneficios para los comicios del 2014 cuando fue candidato a la presidencia.



La fiscalía asegura contar con dos testigos criteriados con la clave “Noe” y “Salomón”, que confirman la participación del exdiputado Norman Quijano, sin embargo, para la defensa no tienen credibilidad.