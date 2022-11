GOES promete aumento en la rentabilidad de los ahorros de pensiones

El Gobierno presentó este viernes a la Asamblea Legislativa un pliego de reformas a la ley de pensiones que pretende, entre otras cosas, beneficiar y dignificar a los cotizantes, al contemplar un aumento para todos.

De acuerdo a la propuesta, el patrono pagará 1% más, mientras que el empleado continuará pagando lo mismo, las AFP recibirán menos comisión y la rentabilidad de los ahorros de pensiones subirá.

“Todos los salvadoreños recibimos alegres una gran noticia. Como ya es una de sus características, el Presidente Nayib Bukele está saldando otra deuda histórica. En esta ocasión, son las pensiones”, comentó la primera vicepresidenta del Primer Órgano de Estado, Suecy Callejas.

La parlamentaria explicó que para hacer un análisis profundo y completo de estas propuestas se implementará un método similar al que se utilizó previo a la aprobación de la Ley de Agua. Es decir, que se conformará una comisión ad hoc y se escucharán a todos los sectores involucrados.

Con este pliego de reformas todas las pensiones aumentarían en un porcentaje sustancial. Será una mejor pensión para los que ya están jubilados y para todos los cotizantes que pasarán por este proceso en un futuro, explicaron los funcionarios.

Otro de los beneficios es que quienes ya retiraron un adelanto de sus ahorros no tendrán que devolver el dinero, no pagarán más de lo que ya cancelan, se jubilarán a la misma edad y su pensión también aumentará, aunque en un porcentaje menor de quienes no retiraron el adelanto.

Los salvadoreños de la diáspora también podrán cotizar voluntariamente en el sistema para recibir los beneficios de un ahorro previsional rentable, seguro y en El Salvador.

Además, se creará en Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) para defender a los cotizantes y garantizar que reciban lo que les corresponde. Las AFP ahora sí serán reguladas y supervisadas.

Ante esta reforma de pensiones, los salvadoreños recibirán más dinero durante su vejez, sin pagar más, sin trabajar más años y sin tener que devolver sus ahorros.

Actualmente, la edad de jubilación es de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres.

“El actual sistema de pensiones le ha robado, a millones de salvadoreños, la oportunidad de tener una vejez digna y a los jóvenes les ha robado la oportunidad de encontrar una plaza en el mercado laboral”, aseguró la diputada Callejas.

Además, el actual sistema de pensiones es insostenible y esto ha sido desde su creación. De los $12 mil millones que –supuestamente- hay en ahorros, los gobiernos anteriores ya utilizaron más de $10 mil millones. Es decir, que de esa cifra solo queda la sexta parte en fondos reales de los ahorros de los cotizantes.

En 1996, el partido ARENA privatizó el sistema de pensiones. Dos años después, empezaron a operar cinco administradoras (AFP Confía, AFP Profuturo, AFP Previsión, AFP Porvenir, AFP Máxima) y de estas ya solo quedaron dos: Confía y Crecer. Esta última fue tras la fusión de tres de estas operadoras.

En 2017, el FMLN obligó a los cotizantes a pagar más de su salario y pese a eso no lograron aumentar el fondo de las pensiones, por ende nunca protegió a los trabajadores como lo indicaron en su momento.

El ministro Zelaya explicó que la propuesta se realizó bajo una revisión profunda. No solo de la Ley de Sistema de Ahorro para Pensiones actual, sino de las diferentes reformas que se han realizado desde que el sistema de pensiones se aprobó en El Salvador.

“Por primera vez, vamos a prohibir que los gobiernos hagan uso de los fondos de pensiones de los trabajadores, se protegerá al cotizante. Estamos presentando un sistema sostenible que asegura un retiro digno para todos los usuarios del actual sistema de pensiones”, puntualizó el funcionario.

El titular de Hacienda destacó que no se modificarán las edades para jubilarse: “Se propone incrementar la rentabilidad y darle sostenibilidad al sistema, asegurando que las edades de jubilación se mantengan”.

Por su parte, el ministro Castro manifestó que la propuesta beneficiará a los trabajadores.

“El Presidente Bukele privilegia a los sectores más necesitados, totalmente todo lo contrario a un sistema previsional que ayudaba a un pequeño grupo de trabajadores en este país”, aseguró Castro.

El funcionario argumentó que se ejecutará una normativa que responda a las necesidades de los salvadoreños, puesto que el sistema anterior estaba diseñado para favorecer a unas minorías que tenían ingresos altos.

“El sistema de pensión actual no dignifica a la población. En los gobiernos de ARENA y FMLN hicieron un último ajuste provisional inadecuado”, señaló.