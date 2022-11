Las 10 selecciones que confirmaron la lista de 26 jugadores para el Mundial de Qatar

El próximo 14 de noviembre será la fecha límite impuesta por la FIFA para que los 32 seleccionados participantes del Mundial de Qatar presenten la lista final de los 26 convocados, pero hay 10 equipos que anticipadamente ya dieron a conocer la nómina definitoria. Otros optaron por entregarla de manera parcial.

Los últimos en darla a conocer fueron Estados Unidos y Camerún. También este miércoles, presentó su lista de convocados Suiza, Croacia, Francia y Gales.

ESTADOS UNIDOS

El entrenador Gregg Berhalter confirmó la nómina, con la sorpresa por la ausencia de Pepi. “Es muy complicado cuando dejas fuera a un jugador como Pepi que marcó tres goles en las Eliminatorias Mundialistas, pero es que Haji Wright se encuentra en un gran momento, marcando nueve goles en Turquía. Tenemos atacantes con experiencia en Inglaterra y en otros lugares”, indicó.

El cuadro norteamericano integra el Grupo B y tendrá su debut el lunes 21 ante Gales. Luego, enfrentará a Inglaterra (viernes 25) e Irán (martes 29).

Los 26 convocados de Estados Unidos para Qatar.

Arqueros: Ethan Horvath, Matt Turner y Sean Johnson.

Defensores: Cameron Carter Vickers, Shaq Moore, Aaron Long, Walker Zimmerman, DeAndre Yedlin, Sergiño Dest, Joe Scally, Antonee Robinson y Tim Ream.

Mediocampistas: Tyler Adams, Kellyn Acosta, Weston McKennie, Luca De la Torre, Brenden Aaronson, Yunus Musah y Cristian Roldán.

Delanteros: Jesús Ferreira, Jordan Morris, Christian Pulisic, Gio Reyna, Josh Sargent, Tim Weah y Haji Wright. Los 26 convocados de Estados Unidos pare el Mundial de Qatar

CAMERÚN

El cuadro africano fue el último de la jornada en dar a conocer a sus 26 futbolistas que participarán de la cita mundialista. En el cuadro dirigido por Rigobert Song se destacan las presencias de André Onana y Eric Maxim Choupo-Moting.

Los Leones Indomables integran el Grupo G, una zona muy dura en la que se presentarán ante Suiza (jueves 24), Serbia (lunes 28) y Brasil (viernes 2 de diciembre).

Los 26 convocados de Camerún para Qatar:

Arqueros: André Onana, Devis Epassy y Simon Ngapandouetnbu.

Defensores: Jean-Charles Castelletto, Enzo Ebosse, Collins Fai, Olivier Mbaizo, Nouhou Tolo, Nicolas Nkoulou y Christopher Wooh.

Mediocampistas: Gaël Ondoua, Olivier Ntcham, Pierre Kunde, Martin Hongla, Zambo Anguissa y Samuel Oum Gouet.

Delanteros: Jean-Pierre Nsame, Christian Bassogog, Jerome Ngom, Moumi Ngamaleu, George Nkoudou, Vincent Aboubakar, Karl Toko Ekambi, Eric Maxim Choupo-Moting, Souaibou Marou y Bryan Mbeumo. Los 26 convocados por Camerún para el Mundial de Qatar

SUIZA

El técnico Murat Yakin dio a conocer los 26 futbolistas con los que afrontará la fase de grupos en la que quedó emparejada con Serbia, Brasil y Camerún. Entre los destacados del combinado suizo aparecen el arquero Yann Sommer, y los experimentados Xherdan Shaquiri y Granit Xhaka.

Los suizos debutarán en el Mundial ante Camerún el 24 de noviembre en el Estadio Janoub. Posteriormente, el 28 disputará uno de los partidos más complejos cuando se enfrenten a la selección brasileña y finalmente cerrarán su participación en la fase de grupos ante Serbia el 2 de diciembre.

Los 26 convocados de la Selección de Suiza para el Mundial de Qatar 2022:

Arqueros: Gregor Kobel, Philipp Kohn, Jonas Omlin, Yann Sommer.

Defensores: Manuel Akanji, Eray Cömert, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez, Fabian Schär, Silvan Widmer.

Mediocampistas: Michel Aebischer, Christian Fassnacht. Edimilson Fernandes, Fabian Frei, Remo Freuler, Ardon Jashari, Fabian Rieder, Djibril Sow, Granit Xhaka, Denis Zakaria.

Delanteros: Breel Embolo, Noah Okafor, Hans Seferovic, Xerdan Shaqiri, Renato Steffen, Rubén Vargas. Los 26 convocados de Suiza para el Mundial de Qatar

CROACIA

Croacia, bajo las órdenes de Zlatko Dali, se jugará el pase a octavos de final dentro del Grupo F el cual compartirá con Marruecos, Canadá y Bélgica. Luka Modric será el capitán del país que llega a la competencia como el subcampeón de Rusia 2018.

Los croatas iniciarán su camino mundialista el miércoles 23 ante Marruecos en el Estadio Al Bayt. Cuatro días más tarde se medirá con la selección canadiense y su última presentación en la primera etapa será ante Bélgica el 1 de diciembre.

Los 26 convocados de la Selección de Croacia para el Mundial de Qatar 2022

Arqueros: Dominik Livakovic, Ivica Ivusic e Ivo Grbic.

Defensores: Vida, Lovren, Barisic, Juranovic, Josko Gvuardiol, Borna Sosa, Stanisic, Martin Erlic, Josip Sutalo.

Mediocampistas: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Lovro Majer, Kristikan Jakic, Luka Sucic.

Delanteros: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Mislav Orsic, Ante Budimir, Marko Livaja. Los 26 futbolistas citados por Croacia para el Mundial de Qatar

GALES

Gales, que llegó a su segunda Copa del Mundo clasificando en el repechaje de Europa tras derrotar a 1-0 a Ucrania, debutará el lunes 21 de noviembre a las 16 horas frente a Estados Unidos en el Grupo B, que comparte con Inglaterra e Irán.

Horas antes de anunciar la lista de convocados para el Mundial de Qatar, el seleccionador de Gales, Robert Page, tomó una drástica decisión que involucra nada menos que al capitán del equipo y máxima figura, Gareth Bale.

El DT quiere que sus dirigidos estén cien por ciento enfocados en la competición a la cual regresan tras 64 años (el único Mundial que jugó fue el de Suecia 1958) y le prohibió al experimentado futbolista de Los Ángeles FC que realice una de sus actividades favoritas y que le quita el estrés.

“Estamos aquí para hacer un trabajo. Así que no habrá golf”, expresó Page en declaraciones recogidas por el diario As de España. De esta manera, el pasatiempo preferido del ex Real Madrid y Tottenham quedó vedado.

La lista de Gales para el Mundial de Qatar.

Arqueros: Wayne Hennessey, Danny Ward y Adam Davies.

Defensores: Ben Davies, Ben Cabango, Tom Lockyer, Joe Rodon, Chris Mephan, Ethan Ampadu, Chris Gunter, Neco Williams y Connor Roberts.

Mediocampistas: Sorba Thomas, Joe Allen, Matthew Smith, Dylan Levitt, Harry Wilson, Joe Morrell, Jonny Williams, Aaron Ramsey y Rubin Colwill.

Delanteros: Gareth Bale, Kieffer Moore, Mark Harris, Brennan Johnson y Dan James. La lista de convocados de Gales para el Mundial de Qatar 2022

FRANCIA

Como era de esperarse, grandes figuras están ausentes por lesión en el último campeón. El entrenador Didier Deschamps ha tenido que diseñar un plan para reemplazarlas, pero la gran sorpresa fue que el técnico optó por una nómina de 25 en lugar de 26 apellidos.

Entre los que se quedaron afuera se destacan Mike Maignan, Jonathan Clauss, Ferland Mendy, Lucas Digne y Wissam Ben Yedder. Además de los lesionados Paul Pogba y N’Golo Kanté, campeones en 2018. Pero, con respecto a aquel certamen, sumó otra arma de ataque como Karim Benzema, ganador del último Balón de Oro, quien disputará su segundo Mundial, después de haberlo hecho en 2014.

Le Bleus comenzarán su participación en el gran torneo el 22 de noviembre cuando se mida ante Australia por la primera fecha del Grupo D, luego chocarán ante Dinamarca y cerrarán su participación contra Túnez.

Los 25 convocados por Francia para el Mundial de Qatar:

Arqueros: Alphonse Areola, Hugo Lloris y Steve Mandanda.

Defensores: Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano y Raphaël Varane.

Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni y Jordan Veretout.

Delanteros: Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Christopher Nkunku. Francia, vigente campeón mundial, convocó a 25 futbolistas para la Copa del Mundo de Qatar

AUSTRALIA

Integra el Grupo D con Francia, Dinamarca y Túnez. Los Sooceroos tendrán un mix de jugadores con experiencia y 17 debutarán en la Copa del Mundo. El arquero y capitán de la escuadra que dirige Grahan Arnold será Matthew Ryan, quien atajó en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Los 26 convocados de Australia para Qatar.

Arqueros: Matt Ryan, Andrew Redmayne y Danny Vukovic.

Defensores: Milos Degenek , Aziz Behich, Joel King, Nathaniel Atkinson, Kye Rowles , Fran Karacic, Harry Souttar, Bailey Wright y Thomas Deng.

Mediocampistas: Aaron Mooy, Jackson Irvine, Ajdin Hrustic, Keanu Baccus, Cameron Devlin y Riley McGree.

Delanteros: Awer Mabil , Mathew Leckie , Martin Boyle, Jamie Maclaren, Jason Cummings, Garang Kuol, Mitchell Duke y Craig Goodwin. La lista de Australia para el Mundial de Qatar

BRASIL

Otro de los anticipados fue el seleccionado brasileño, que mediante una conferencia de prensa de su entrenador principal dio a conocer a los 26 hombres que buscarán el sexto título mundial en tierras qataríes, con la presencia estelar de Neymar Jr.

Alguna de las sorpresas de la nómina de Tite son las ausencias de Roberto Firmino, Gabriel Gabigol Barbosa y Phillippe Coutinho -lesionado-. Además, se sumó el veterano Dani Alves, lo que generó alguna crítica ya que jugará el Mundial con 39 años.

Los 26 convocados por Brasil al Mundial de Qatar:

Arqueros Alisson, Ederson y Weverton.

Defensores: Danilo, Dani Alves, Alex Sandro, Alex Telles, Eder Militao, Marquinhos y Thiago Silva.

Mediocampistas: Bremer, Casemiro, B. Guimaraes, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred y Lucas Paqueta.

Delanteros: Antony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar, Pedro, Raphinha, Richarlison, Rodrygo y Vinicius Jr. Los 26 convocados de Tite para Brasil en el Mundial

COSTA RICA

Con Keylor Navas como emblema, el entrenador Luis Fernando Suárez ya seleccionó a sus jugadores para su excursión en Qatar luego de clasificar en el repechaje ante Nueva Zelanda con gol del delantero Joel Campbell. Los Ticos, que debutarán el 23 de noviembre ante España en el Grupo E (también están Japón y Alemania)

Los 26 de Costa Rica para el Mundial de Qatar:

Arqueros: Keylor Navas, Esteban Alvarado y Patrick Sequeira .

Defensores: Francisco Calvo), Juan Pablo Vargas, Kendall Waston, Óscar Duarte, Daniel Chacón, Keysher Fuller, Carlos Martínez, Bryan Oviedo y Ronald Matarrita.

Volantes: Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Youstin Salas, Roan Wilson, Gerson Torres, Douglas López, Jewison Bennette, Álvaro Zamora, Anthony Hernández, Brandon Aguilera y Bryan Ruiz.

Delanteros: Joel Campbell, Anthony Contreras y Johan Venegas.Los 26 de Costa Rica para el Mundial

JAPÓN

Por su parte, Japón fue otro de los participantes que confirmó a los 26 con la joven promesa Takefusa Kubo. Su estreno en el Mundial será el 23 contra Alemania y posteriormente se enfrentará a Costa Rica (27) y a España el 1 de diciembre.

Los 26 convocados por Japón al Mundial de Qatar:

Arqueros: Eiji Kawashima, Shuichi Gonda y Daniel Schmidt.

Defensores: Yuto Nagatomo, Maya Yoshida, Hiroki Sakai, Shogo Taniguchi, Miki Yamane, Ko Itakura, Yuta Nakayama, Hiroki Ito y Takehiro Tomiyasu.

Mediocampistas: Gaku Shibasaki, Wataru Endo, Junya Ito, Takuma Asano, Takumi Minamino, Hidemasa Morita y Daichi Kamada.

Delanteros: Yuki Soma, Kaoru Mitoma, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ayase Ueda, Ao Tanaka y Takefusa Kubo. Los 26 convocados por Japón al Mundial de Qatar

DINAMARCA (21 convocados parciales)

Kasper Hjulmand, seleccionador de Dinamarca, posible rival de la selección argentina en los octavos de final, sólo anunció 21 nombres. Entre sus máximos referentes figura Christian Eriksen, protagonista de una dramática situación cuando sufrió un paro cardíaco durante el duelo ante Finlandia por la fase de grupos de la Europa 2020 en Copenhague.

Otros de los nombres que sobresalen de la lista parcial de los daneses es el defensor Simon Kjaer, que milita en el Inter de Italia, y el arquero Kasper Schmeichel -hoy en el Niza de Francia-, hijo del mítico portero del seleccionado Peter Schmeichel.

Dinamarca iniciará su camino en el Mundial ante Túnez (martes 22 de noviembre), luego enfrentará a Francia (sábado 26 de noviembre) y cerrará el grupo D ante Australia (miércoles 30 de noviembre).

La lista parcial de Dinamarca para el Mundial de Qatar

Arqueros: Kasper Schmeichel y Oliver Christensen.

Defensores: Simon Kjaer, Joachim Andersen, Joakim Maehle, Andreas Christensen, Rasmus Kristensen, Jens Stryger Larsen, Victor Nelsson y Daniel Wass.

Volantes: Thomas Delaney, Mathias Jensen, Christian Eriksen, Jesper Lindstrom y Pierre-Emile Hojbjerg.

Delanteros: Andreas Skov Olsen, Andreas Cornelius, Martin Braithwaite, Kasper Dolberg, Mikkel Damsgaard y Jonas Wind.

Las próximas listas que se darán a conocer.

El jueves 10 será el turno de Polonia y Portugal; y el viernes 11 anunciarán la nómina Senegal, Países Bajos, España; mientras que Canadá lo hará el domingo 13.