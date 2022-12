Ceremonia de clausura Qatar 2022 durará 15 minutos

FIFA

Tras 63 partidos y un mes de emoción sobre el terreno de juego, Argentina y Francia se verán las caras el domingo 18 de diciembre en el duelo por el codiciado trofeo de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

El partido empezará a las 18:00, pero los aficionados deberían estar en sus butacas a las 16:30 (hora Qatar) para no perderse la deslumbrante ceremonia de clausura, que promete ser inolvidable para los 88.000 espectadores que se espera acudan al Estadio de Lusail.

Tras una ceremonia inaugural en la que se celebró el hecho de construir puentes y conocernos los unos a los otros, más allá de las diferencias, la ceremonia de clausura durará 15 minutos y en ella se hará referencia, a través de la música y la poesía, a la manera en la que el mundo se ha unido durante los 29 días de duración del torneo.

«Una noche memorable» concluirá con una mezcla de canciones de la banda sonora oficial que han marcado momentos inolvidables del certamen. Frente al público presente en el estadio y la audiencia mundial, actuarán en directo Davido y Aisha, con su tema (Hayya Hayya) Better Together; Ozuna y Gims, que interpretarán Arhbo; y las cuatro superestrellas Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal, que cantarán Light the Sky.