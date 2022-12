Salvadoreños avalan cerco de seguridad en el municipio de Soyapango

Las autoridades siguen trabajando para garantizar la seguridad de la población y que todos los salvadoreños puedan vivir en un ambiente de tranquilidad y armonía.

Desde la implementación del Plan Control Territorial esa realidad ha cambiado; por ello, esta exitosa estrategia de seguridad continúa y recientemente se lanzó la fase 5, denominada Extracción, la cual tiene como propósito sacar de las calles hasta el último pandillero que aún sigue libre y huyendo de la justicia.

Desde esta madrugada, las autoridades de Seguridad iniciaron un cerco en el municipio de Soyapango, por instrucciones del mandatario, quien informó de la medida y detalló que son 8,500 militares y 1,500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) los que están desplegados en dicha ciudad, a fin de “sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí”.

La población avala la estrategia puesta en marcha en Soyapango e, incluso, opina que debería ser implementada en otros puntos del país, para seguir llevando tranquilidad a los hogares salvadoreños.

“Excelente, lo necesitamos en todo el país. Yo vengo de visita, por 15 días, donde vivimos con mi esposa tenemos mucha gente que está apoyando las medidas de las autoridades”, expresó Noé Pintor, mientras visitaba el Centro Histórico de San Salvador.

En tanto, Manuel Bonilla considera que la medida es muy positiva para toda la población y opina “ se está haciendo lo correcto, porque no es fácil lo que hemos vivido por décadas”. Añadió que quien no debe nada no tiene por qué temerle a estas acciones, ya que, como lo indicó el jefe de Estado, esta es una operación contra los criminales, no contra los ciudadanos honrados.

De igual forma, Esperanza Ábrego expresó que está siendo beneficiada a los salvadoreños. Ella comentó que tiene hijos jóvenes, y añadió que, ahora, ellos ya no corren peligro y pueden salir libremente a las calles, gracias al ambiente de seguridad que impera en el país.