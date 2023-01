Beyoncé se embolsa más de 280.000 dólares por minuto con su concierto en Dubái

Bang Showbiz

La estrella del pop ha vuelto a los escenarios para ofrecer su primer concierto en casi cinco años y lo ha hecho en la inauguración del nuevo hotel Atlantis The Royal, que se ha celebrado este sábado por la noche en Dubái. Aunque no hay nada confirmado, los rumores apuntan a que cobró la friolera de 24 millones de dólares por su actuación.

Beyoncé preparó un espectáculo que no llegó a la hora y media de duración, así que haciendo las cuentas, ganó una media de 280.000 dólares por minuto. Su repertorio se basó en sus grandes clásicos como ‘Beautiful Liar’, ‘Halo’, ‘Crazy In Love’ y ‘Drunk In Love’ y no incluyó ningún tema inédito con el que sorprender a los poco más de mil afortunados que pudieron asistir al evento, al que solo era posible acceder por invitación.

Entre los afortunados que recibieron uno de esos cotizados pases se encontraban celebridades como Kendall Jenner, Rebel Wilson, Ellen Pompeo, Hailey Bieber o Liam Payne. También estuvo presente la familia de la gran protagonista de la noche: su padre Mathew Knowles, su madre Tina, su esposo Jay Z y sus tres hijos. Uno de los momentos más especiales de la noche se produjo cuando Beyoncé invitó a su primogénita Blue Ivy a acompañarla para interpretar juntas el tema ‘Brown Skin Girl’.