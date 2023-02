El FC Barcelona pagó 1,4 millones en tres años al vicepresidente de los árbitros por supuestos informes sobre colegiados

JESÚS GARCÍA BUENOJUAN I. IRIGOYEN | El País

La Fiscalía investiga el pago de 1,4 millones de euros que el FC Barcelona hizo a José María Enríquez Negreira entre 2016 y 2018, mientras ejercía como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), el órgano de gobierno de los colegiados de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Según ha desvelado la Cadena SER y han confirmado fuentes judiciales a EL PAÍS, la investigación comenzó el año pasado a raíz de una inspección de Hacienda a la empresa Dasnil, propiedad del exárbitro, y pretende averiguar qué motivó ese desembolso. Los pagos analizados se produjeron durante el mandato de Josep Maria Bartomeu como presidente del Barça, aunque según las fuentes consultadas se remontan a las últimas dos décadas. El Barça ha admitido, en un comunicado, que encargó “informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional”. Enríquez Negreira también ha reconocido que asesoraba al club sobre los árbitros que iba a encontrar en cada partido.

Los pagos fueron efectuados por “diversas juntas directivas” del club azulgrana desde la etapa de Joan Gaspart (2000-2003), pasando por las de Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, según fuentes al tanto de la investigación. Preguntado por este diario, Gaspart ha afirmado que no tiene “ninguna constancia” de los pagos. La fiscal del caso, que ya ha tomado declaración a algunos de los implicados, debe decidir si ve indicios de un delito de corrupción entre particulares —tanto el Barça como el Comité son entidades privadas— y presenta denuncia en el juzgado o, por el contrario, archiva la investigación. Las mismas fuentes señalan que, en caso de no acreditarse la realidad de los trabajos efectuados por Enríquez Negreira, los pagos más antiguos ya no serían constitutivos de delito alguno porque habrían prescrito.

Dasnil SL es una empresa que Enríquez Negreira creó en 1995, apenas un año después de ser nombrado número dos del órgano de gobierno de los árbitros y solo tres años después de abandonar su carrera como árbitro profesional. Al margen de los pagos que pudieron hacerse en fechas anteriores, la inspección de la Agencia Tributaria ha acreditado que la empresa recibió 1,4 millones durante el mandato de Josep Maria Bartomeu. Los pagos se detuvieron en junio de 2018, una fecha que coincide con la constitución de un nuevo Comité Técnico de Árbitros y con la salida de su hasta entonces vicepresidente. Según han explicado a este diario fuentes cercanas a la entidad, la decisión se tomó poco después de que Hacienda advirtiera al Barça de ciertas irregularidades en las facturas.

“Que todo sea neutral”

Ante la inspección de Hacienda, el exárbitro y empresario explicó que el FC Barcelona le pagaba por “asesoramiento técnico”, ya que “quería asegurarse de que no se tomaban decisiones en su contra”, es decir y según detalló, “que todo fuera neutral”. El informe de la Agencia Tributaria certifica que no aportó “documento alguno que acredite que prestaba un servicio al FCB”. El motivo es que los asesoramientos, según dijo a la Cadena SER, eran “verbales”. Pero tanto su hijo, que era administrador de Dasnil, como fuentes del club lo desmienten y aseguran que existe documentación de esos trabajos. Dos excargos de la etapa de Bartomeu han declarado ante la Fiscalía que la empresa entregaba semanalmente -o en todo caso, cuando había partido del Barça- informes sobre las características del árbitro que iba a dirigir el próximo encuentro del primer equipo. Esos informes se remitían a la Ciudad Deportiva, que hacía el uso que consideraba oportuno.