Se registraron 72 incendios durante el fin de semana

El subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, junto al subdirector del Cuerpo de Bomberos, Erick Vásquez, actualizaron la información referente a los incendios ocurridos en esta época seca.

“Se mantiene, hoy por hoy, la alerta verde a nivel nacional por el tema de incendios”, dijo Pérez, quien agregó: “sabemos que en esta época del año la vegetación se encuentra deshidratada, al mínimo descuido en la práctica de quema de basura puede generar”, dijo el funcionario y detalló que se pone en riesgo la vida, y los bienes de las familias salvadoreñas.

De acuerdo con el funcionario, para evitar lo anterior es importante que la población acate las siguientes recomendaciones: no realizar quemas agrícolas, no arrojar colillas de cigarro, evitar la quema de basura y no encender fogatas en zonas forestales.

Por su parte, Vásquez informó que durante el fin de semana se han atendido un total de 72 emergencias; sin embargo, también se registra un acumulado del 1 de enero al 26 de febrero de este año, en el que se contabilizan 77 incendios en vehículos, 177 estructurales, 95 forestales, 44 en basurero y 712 en maleza.

Sin embargo, Vásquez, señaló una disminución en la cantidad de hectáreas quemadas por incendios forestales, con referencia al 2022, que se vieron afectadas 2,363 frente a las 408 que se contabilizan este año. “Hemos tenido una disminución del 83%”, destacó Vásquez.