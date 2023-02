USAR El Salvador comenzó labores de ayuda y rescate en Turquia

Con la finalidad de salvar el mayor número de personas, el Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de El Salvador, se trasladaron hacia la provincia de Kahramanmaraş para iniciar labores de ayuda y rescate en Turquía.

“El grupo USAR está altamente capacitado para realizar labores de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Hoy, sus habilidades están al servicio de la población de Turquía”, indicó la Secretaría de Prensa.

Además, con el equipo de USAR, se maneja a la unidad canina, la cual fortalece la capacidad de búsqueda y rescate de personas que podrían estar bajo los escombros en la provincia de Kahramanmaraş, Turquía.

“Los equipos especializados en búsqueda y rescate salvadoreños trabajan coordinadamente con autoridades de la AFAD (Republic of Türkiye Ministry of Interior Disaster and Emergency Management Authority), a favor del pueblo turco, afectado por los terremotos”, agregó la Secretaría.