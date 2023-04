Entregan reconocimiento a joven salvadoreño que ganó la Olimpiada Matemática Asiático-Pacífico

Con la finalidad de reconocer al talento salvadoreño, la Asamblea Legislativo, distinguió como Notable Estudiante de El Salvador a Fernando Daniel Domínguez quien es el único Latinoamericano que ganó medalla de oro en la Olimpiada Matemática Asiático-Pacífico (APMO).

En 2022, Fernando Domínguez ganó la única medalla de oro en Latinoamérica, y la primera para El Salvador, en la Olimpiada Matemática Asiático-Pacífico (APMO), en la que participaron 318 estudiantes de 35 naciones de Asia, Oceanía y América.

“No me queda más que agradecerte y pedirte, en nombre de los salvadoreños, que sigas adelante; que tu afán por aprender y demostrar de lo que somos capaces no cese. Poco a poco, se está transformando nuestro país para que los jóvenes como tú tengan las oportunidades que en el pasado no existieron”, expresó el legislador, Ernesto Castro al estudiante antes de entregarle el reconocimiento.

El estudiante ingresó al Programa de Jóvenes Talentos de la Universidad de El Salvador en 2018; dos años, después ganó la medalla de oro en la Olimpiada Centroamericana de Matemática y, en 2021, se agenció la presea de plata en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática.