FOTOS | ¡Legendarios! Scorpions se presentó en El Salvador

El Salvador fue el país seleccionado para que una de las bandas más importantes del Hard Rock y del Heavy Metal de los últimos 50 años iniciara su gira mundial.

Fue así como la banda alemana Scorpions inició en suelo cuscatleco su gira «Rock Believer Words Tour 2023» que lo llevará a ciudades de Europa y Latinoamérica. Miles de fanáticos acudieron a este legendario concierto que se realizó la noche del Sábado de Gloria en el Estadio Cuscatlán.

¡Ya en el escenario! La legendaria banda alemana Scorpions se presenta en El Salvador pic.twitter.com/h8gdjVwa7g — El Metropolitano (@ElMetroDigital) April 9, 2023

La banda salvadoreña de indie rock, RAN42K, fue la encargada de abrir el concierto.

El show fue tal y como se esperaba: un escenario espectacular y la calidad que solo pueden dar artistas de talla internacional como Scorpions, quienes nos han regalado memorables canciones como Still loving you y Wind of Change.