INFOBAE

A medio año de que se celebró la Copa del Mundo en Qatar, la FIFA presentó este miércoles el logo del Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026. Con una ceremonia que se llevó a cabo en el Griffith Observatory de Los Ángeles, California, el presidente del organismo, Gianni Infantino, así como el ex jugador brasileño Ronaldo, presentaron el emblema de la máxima fiesta del futbol varonil.

El logo luce el número 26 en referencia al año en el que se realizará el primer Mundial de la historia en tres países, además que figura el trofeo en medio de los dígitos.

Sin embargo, el diseño no fue bien recibido por un gran número de aficionados que expresaron su descontento a través de redes, donde incluso lo calificaron como un logo muy “básico” o “elemental”.

“Una IA (intelgencia artificial) lo hubiera hecho mejor”, “Cuando pasan lista de atrás para adelante y tienes que entregar a la de ya la tarea”, “Me muero por saber cuánto cobró el diseñador que hizo este logo”, “Imagínate estudiar cuatro años diseño gráfico para que la FIFA presente esta identidad para el Mundial”, “El logo del mundial más sin chiste que he visto”, “Tres países y no pudieron elegir uno mejor”, “¡Un logo no es una foto!”, se lee entre las reacciones de Twitter.