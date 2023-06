Comienza el voleibol de playa femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

Este día, iniciaron los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, la disciplina de voleibol de playa femenino fue la primera en debutar consolidando ganadoras de la primera etapa de dicha rama deportiva.

Los encuentros de Voleibol de playa femenino de hoy fueron: Islas Caimán vs Jamaica; Colombia vs Surinam; República Dominicana vs Bermuda; CCS vs Panamá; Islas Vírgenes vs Antigua y Barbuda; Venezuela vs Granada.

“¡Arrancaron los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador2023! Las duplas de Jamaica e Islas Caimán, en el voleibol de playa femenino, se convierten en los protagonistas del primer evento de nuestros juegos”, indicó la cuenta del COSSAN 2023.

Los resultados de los partidos, fueron victoria de Jamaica 2-0 Islas Caimán; victoria de República Dominicana 2-0 Bermuda; victoria CCS 2-0 Panamá; victoria de Islas Vírgenes 2-0 Antigua y Barbuda; victoria de Venezuela 2-0 Granada.