El Padre Alberto Cutié celebró 14 años de matrimonio con una foto que sorprendió a sus seguidores

El Padre Alberto Cutié compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram para celebrar sus 14 años de matrimonio. En una de las imágenes, se le ve portando su traje clerical mientras besa a su esposa Ruhama, generando una gran repercusión en las redes sociales.

La publicación del reconocido sacerdote cubanoamericano ha recibido miles de likes y ha generado un sinnúmero de comentarios positivos y felicitaciones por este hito en su vida personal. Sin embargo, también ha despertado el asombro y la sorpresa de algunos usuarios, quienes se han mostrado impactados por las imágenes, debido a su condición de sacerdote.

Las reacciones al beso del Padre Alberto a su esposa

Uno de los seguidores expresó su confusión. «Padre Alberto, discúlpeme, aún no estoy preparada para ver esto. Siempre lo admiré. Mi educación religiosa fue muy estricta. La iglesia católica, apostólica y Romana a la que usted perteneció no me lo permite».

El Padre Alberto respondió a este comentario aclarando que, si bien es un sacerdote católico, no pertenece al rito romano. «Señora, soy sacerdote católico, pero no romano. La mayoría de los sacerdotes anglicanos, ortodoxos y católicos de los ritos orientales somos casados. Es un problema de cultura, no religioso. Los primeros 39 papas eran casados y besaban a sus esposas. ¡Dios la bendiga!».

Padre Alberto Cutie IG

Otro comentario destacado expresó el desconocimiento de la posibilidad de que un sacerdote pudiera casarse. «No sabía se podría casar un sacerdote, pero que viva el amor».