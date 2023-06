Fiscalía allana propiedades del Expresidente Cristiani

Redacción: Dennis Leiva

El presidente de la República, Nayib Bukele, durante el discurso de su cuarto año de gestión soltó “bombazos” en el Salón Azul de la Asamblea legislativa, uno de ellos fue el combate frontal contra la corrupción en el territorio salvadoreño, el primero en la lista es el expresidente ARENA, Alfredo Cristiani.

El mandatario afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) en el momento de los anuncios, esta allanando las mansiones del Cristiani distribuidas en diferentes puntos del país con el objetivo de incautar todos sus bienes.

“Creo que algunos se han dado cuenta de que no nos acompaña el fiscal general de la República, es porque se encuentra extinguiendo todas las propiedades del exmandatario Alfredo Cristiani En este momento, personal de la FGR está ingresando a su mansión en Santa Elena para incautar todos esos bienes que pasarán a posesión del Estado salvadoreño”, mencionó el presidente Nayib Bukele.

El jefe de estado, dijo que El Salvador no volverá a ser propiedad de nadie, quienes se creyeron dueños lo van a pagar caro, que no tenía importancia si robo hace 10, 20, 30 o 40 años, debido a que el delito de corrupción ya no prescribe.