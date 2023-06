Presentan la selección de beisbol para los juegos Centroamericanos y del Caribe

Con el inicio de la XXIV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023, a la vuelta de la esquina, la Selección salvadoreña ha contado con el gran apoyo en su preparación del programa Esfuerzo y Gloria del Instituto Nacional de los Deportes (INDES).

El calendario para la disciplina del béisbol está definido con una ronda de todos contra todos entre los ocho países participantes, desde el próximo sábado 24 de junio, en el remodelado Parque de Pelota Saturnino Bengoa Urrutia.

Los países que se enfrentarán para conseguir las medallas del evento deportivo son: Cuba, Nicaragua, México, Venezuela, Puerto Rico, Curazao, República Dominicana, competirán junto a El Salvador.

El partido inaugural será entre México y Cuba, el sábado 24 a las 9:30 am. Esa jornada se completará con los encuentros Puerto Rico vs Venezuela (1:00 pm), Dominicana vs Nicaragua (4:30 pm) y Curazao vs El Salvador (8:00 pm).