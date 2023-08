MARN informa ambiente estará caluroso para este miércoles

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), a través del Observatorio indicó que para este miércoles se espera un ambiente caluroso, y algunas lluvias que se distribuirán por algunas partes de El Salvador.

Las temperaturas máximas que se tendrán en el territorio salvadoreño para la zona occidental será entre 33 a 35° C, mientras que para la zona central será entre los 31 a 35° C, y para la zona oriental se espera que este entre 36 a 39° C.

“Este miércoles, el ambiente estará caluroso y las lluvias se distribuirán en algunos puntos del país, por remanentes de la Onda Tropical que pasó ayer”, indicó la cartera del MARN.

De acuerdo a las declaraciones brindadas por el MARN en redes sociales, la siguiente Onda Tropical se acerca y estaría pasando mañana por la noche.