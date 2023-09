Gaby, la guapa salvadoreña detrás de la marca MAJA

Por Liset Orellana

El confort, el estilo y la elegancia se pueden encontrar en un par de sandalias; y si esto es poco, este calzado elaborado cien por ciento con manos salvadoreñas te hará sentir guapísima a donde quiera que vayas.

Nos referimos a las sandalias MAJA, un emprendimiento impulsado desde el 2016 por la salvadoreña Gabriella Rodríguez, quien en nuestro especial de Independencia “Más salvadoreños que nunca”, nos comparte su historia, los retos y obstáculos que ha tenido que pasar para abrirse campo en el mercado local.

Con 33 años de edad y bajo el signo de cáncer, ésta emprendedora salvadoreña es un ejemplo de lucha, tenacidad y disciplina. Su sueño es incursionar con MAJA en el mercado de Estados Unidos y estamos seguros que si se lo propone, lo logrará.

Las sandalias MAJA pueden adquirise en Soya Nutribar (colonia San Benito) o haciendo sus pedidos al Instagram @maja.sv o al Whatsapp 77235705.

¿Cuéntenos un poco sobre el origen MAJA?

Antes de iniciar con MAJA, ya tenia mi emprendimiento traía carteras y ropa de estados unidos así estuve por unos años y poco a poco me fui haciendo de mi cartera de clientes, hasta que llegue a un punto que me pedían que incorporara un nueva linea de producto: zapatos, pero me puse a investigar y en ese momento llegue a conclusión que era un poco complicado la logística, tallas, diferentes gustos en los estilos.

Esa idea no se quedo ahí, en ese entonces mi novio ahora mi esposo me llevó al centro de San Salvador y me encuentro con varias tiendas en la calle que tenían sandalias super lindas y muy bien elaboradas a mano por artesanos salvadoreños y ahí queda esa semillita, días después le empezamos a dar vida a esa idea, a buscar lugares y personas que nos recomendaran artesanos que nos pudieran fabricar las sandalias; en si no fue fácil ese proceso pero soy del pensar que todo llega en su momento por alguna razón y después de un tiempo encontramos al primer artesano con el que iniciamos a trabajar nuestra primera colección y así decidí quedarme solo con el emprendimiento de calzado.

Después inicia todo el proceso del branding de la marca, quería una palabra corta y con significado, así nace la idea de MAJA una palabra Española que significa “guapa”, ¡mi idea es que cuando cualquier mujer se ponga unas MAJA se sienta guapa!

¿Qué le inspiro a emprender?

Desde el momento que descubrí que había un producto con mucho potencial que se podía comercializar y detecté la necesidad de crear calzado exclusivo y personalizado (personas cercanas tenían problema para encontrar zapatos de sus talla (ya fuera por su pie ancho o delgado, falta de tallas grandes, problemas ortopédicos).

Al conocer a los artesanos, fueron de mucha inspiración para poder seguir con el legado del proceso de calzado elaborado a mano que lastimosamente con el tiempo se ha ido perdiendo y así mismo contribuir con puestos de trabajo para que ellos puedan aportar a sus familias.

Adempas de romper con el paradigma que los productos elaborados a mano “artesanales” son de mala calidad y poco duraderos.

¿Cuénteme del proceso de fabricación?

La producción es artesanal ya que todos los procesos en su totalidad son elaborados a mano por artesanos. Nos enfocamos en marcar tendencias por medio de la confección y diseño de calzado a mano, a la medida y personalizado con nuestro diferenciador de tiempo de entrega de 3 a 4 días.

Utilizamos materia prima local de alta calidad para ofrecer un calzado exclusivo con diseños innovadores que marcan tendencias en el mercado salvadoreño.

MAJA tiene como producto principal: Sandalias flat, tacones, plataformas

Al trabajar con artesanos salvadoreños y sus familias incentivamos a la población a apoyar el consumo de productos elaborados a mano a nivel local ya que este contribuye a mantener puestos de trabajo, reactiva el consumo y revalorizar la producción nacional.

¿Por qué sandalias y no otro tipo de calzado?

Mi familia por parte de mi abuela son Españoles, propietarios de una empresa familiar fabricantes de alpargatas (calzado de lona). Escuchar lo que mi abuela me contaba e imaginarme todo me parecía increíble y retador ¿por qué no hacer algo similar o mejor?

Llegó un momento en el que comencé a darme cuenta o a “fijarme más” en las necesidades que habían dentro de mi familia y la dificultad de encontrar zapatos de su de talla. Por ejemplo algunas usan tallas super grandes, otras tienen el pie bien delgado y otras el pie un poco gordito y detecte la necesidad en cierto nicho de mercado.

Una vez detectando esa necesidad surgió la inspiración en hacer sandalias, ya que son perfectas para utilizarlas en nuestro país y se acoplan muy bien a nuestro clima cálido. Pero pensamos que no queríamos hacer cualquier tipo de sandalias, si no hacer diseños con estilos diferentes que se pueda combinar con todos los outfit, en cualquier ocasión y lo más importante que sean muy cómodas.

Poco a poco vamos lanzando diferentes estilos de zapatos acorde a las necesidades de nuestras clientas.