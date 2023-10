El Atlético de Madrid busca la reacción ante el Feyenoord en la Champions

El Atlético de Madrid recibe el miércoles al Feyenoord neerlandés en la segunda jornada de la Liga de Campeones (16h45 GMT), buscando la reacción tras su decepcionante empate contra la Lazio en su debut europeo.

Un gol inesperado en el descuento del arquero Ivan Provedel dejó a los rojiblancos sin dos puntos el 19 de septiembre en Roma, quedándose en la segunda posición del grupo E por detrás de su rival, que lidera la llave.

Una victoria en el Metropolitano el miércoles permitiría a los colchoneros ponerse líderes, siempre que la Lazio pinche contra el colista Celtic de Glasgow.

El Atlético no puede permitirse tropiezos si no quiere empezar a ver levantarse de nuevo los fantasmas de la pasada campaña en que no pudo superar la fase de grupos del torneo continental.

Los rojiblancos llegan al encuentro en una racha ascendente tras tres victorias consecutivas en el campeonato español, donde ha remontado posiciones para auparse a la cuarta posición de LaLiga, tras un irregular inicio de temporada.

Los hombres de Diego Simeone remontaron para imponerse 3-2 al Cádiz el pasado sábado en un partido, que supuso una inyección de ánimo de cara al encuentro del miércoles y en el que brilló el argentino Ángel Correa, autor de un doblete.

«Confiamos en lo que tiene. Cuando está dentro del área es muy peligroso, gira muy bien y está en el momento indicado en el lugar indicado», dijo Simeone tras la victoria sobre el Cádiz.

«Está entre los 11 o 12 que juegan con más continuidad en el equipo», añadió el técnico colchonero.

‘Angelito’ Correa podría volver a tener minutos el miércoles, probablemente como revulsivo saliendo desde el banquillo.

-El Feyenoord sin Giménez-

El extremo argentino ha marcado tres goles y dado una asistencia en los seis encuentros que lleva esta temporada con el conjunto colchonero.

Con Álvaro Morata sancionado, Correa jugó en punta frente al Cádiz permitiendo más libertad de movimiento a Antoine Griezmann, por el que pasan la mayoría de jugadas ofensivas del conjunto rojiblanco.

Será la primera vez que el Atlético de Madrid y el Feyenoord se enfrenten en un partido oficial, en el que los rojiblancos tratarán de revertir las estadísticas que recuerdan que sólo ha ganado uno de sus últimos una vez duelos europeos en casa.

El equipo de Simeone se verá favorecido por la sensible baja del delantero mexicano del Feyenoord Santiago Giménez, que tendrá que cumplir su segundo y último partido de sanción que arrastra desde la pasada Europa League.

Giménez es el actual máximo goleador de su equipo y de la liga neerlandesa con 10 tantos, pero el Atlético no puede confiarse ya que el Feyenoord se impuso al Celtic sin su hombre gol.

– Equipos probables:

Atlético de Madrid: Oblak – Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Lino – De Paul, Koke, Saúl – Griezmann, Morata. Entrenador: Diego Simeone (ARG)

Feyenoord: Wellenreuther – Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman – Wieffer, Stengs, Timber – Minteh, Ueda, Paixão. Entrenador: Arne Slot

Árbitro: Ante Culina (CRO)

gramo/

© Agencia France-Presse