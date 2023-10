El viernes 13, la superstición de la mala suerte

Este octubre de 2023 marca el viernes 13, día el cual ha estado siempre vinculado con la mala suerte, pero ¿por qué? esto es proveniente de la cultura anglosajona, ya que en los países de habla hispana y en Grecia ese fenómeno se da con el martes 13.

El viernes 13 se liga con la mala suerte debido a que en la historia ha habido una acumulación de acontecimientos históricos y culturales para tratar de explicarlo.

Entre los hechos historicos están: Viernes 13 de octubre de 1307: el rey Felipe IV de Francia ordenó la captura y ejecución de los caballeros de la Orden del Temple, al estar acusados de herejía y sodomía.

Viernes 13 de diciembre de 1939: en Austrial el conocido como «Viernes negro», uno de los incendios forestales más devastadores de la historia.

Viernes 13 de octubre de 1972: el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, donde viajaba el equipo de rugby de este país, se estrella en la cordillera de los Andes.

Viernes 13 de enero de 2012: accidente del crucero Costa Concordia en el murieron 32 personas.

Viernes 13 de noviembre 2015: atentado terrorista en París.

Entre las supersticiones que no se deben hacer los viernes 13 son: Evitar sentarse en el asiento que lleve el número 13; no levantarse apoyando primero el pie izquierdo; Pasar por debajo de una escalera; No reunirse en casa siendo 13 personas; Romper un espejo; No derramar sal; No tener la cartera vacía de dinero; entre otras.