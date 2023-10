Reportan ambiente caluroso para este miércoles

Miércoles con ambiente caluroso. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que aparte del ambiente caluroso el que contará con un poco de nubosidad y existe probabilidad de lluvias.

El MARN mencionó que la probabilidad de lluvias es concretamente en puntos de las zonas oriental y central del territorio, los cuales se derivan por la humedad del Caribe y una Vaguada que se ubica sobre Nicaragua.

“#ElObservatorioInforma que, para hoy, el ambiente estará cálido, con un poco de nubosidad y existe probabilidad de lluvias en puntos de las zonas oriental y central del territorio, por humedad del Caribe y una Vaguada que se ubica sobre Nicaragua”, dijo el MARN.

En cuanto a el ambiente caluroso, el meteorólogo, Amides Figueroa, dijo que las temperaturas máximas para la zona occidental oscilarán entre 28-32° C, en la zona central estará entre 29-33° C y para la zona oriental será de 30-35° C.