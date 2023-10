La tormenta que acecha a Justin Timberlake tras las confesiones de Britney Spears en su libro

Britney Spears tiene mucho que decir sobre su mediática relación sentimental con Justin Timberlake, su pareja más notoria en la primera etapa de su carrera. De hecho, como se desprende de un adelanto de su explosivo libro de memorias, ‘La mujer en mí’, la princesa del pop asegura que se quedó embarazada durante ese romance adolescente y que, de una forma u otra, se vio presionada a abortar porque el entonces cantante de NSYNC no deseaba ser padre a una edad tan joven.

Pero eso no es todo. En su esperada autobiografía, que ya está disponible en las librerías mexicanas, la cantante de 41 años se explaya sin pudor alguno sobre otros episodios de ese noviazgo, que no dejan a Timberlake en buen lugar. Y es que, Britney le acusa directamente de haberle sido infiel con dos mujeres muy conocidas, de las que ha preferido no revelar su identidad. Sin embargo, sus fans se han puesto manos a la obra a la hora de desenmascarar a esas terceras personas.

La conclusión a la que han llegado ciertos internautas es que una de esas deslealtades tuvo como coprotagonista a la artista británica Nicole Appleton, por entonces vocalista del popular trío All Saints. La intérprete, quien estuvo casada con Liam Gallagher, líder de Oasis, entre 2008 y 2014, causó un gran revuelo en el año 2000 al ser fotografiada junto a Justin a la salida de un hotel de Londres, tras haber compartido una intensa noche de fiesta en la capital británica.

De la segunda fémina solo se sabe, de acuerdo con las teorías que circulan en X (antes Twitter), que a día de hoy está casada y tiene varios hijos. Esa última aventura y, por tanto, el carácter reincidente de Justin Timberlake habrían llevado a Britney a tomarse la revancha y a engañarle con el coreógrafo Wade Robson, un ‘affaire’ que la cantante ya no oculta y del que habla abiertamente en su ya exitoso libro, que se sitúa en el número uno de las listas de ventas de Amazon pese a que todavía faltan varios días para que se publique a nivel mundial.

Según el diario británico The Sun, ‘La mujer en mí’ también termina de romper el mito de que Britney Spears no quiso perder la virginidad durante sus primeros años de noviazgo con Justin. La estrella de la música confiesa que mantuvo relaciones sexuales por primera vez cuando solo tenía 13 o 14 años, mucho ante de saltar al estrellato y convertirse en la mujer más famosa del mundo.