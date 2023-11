Bryan Pérez se lleva el Surf City El Salvador Alas Pro y del Tour 2023 

El surfista salvadoreño, Bryan Pérez se llevó la victoria ante el peruano Lucca Mesinas convirtiéndose el campeón del Surf City El Salvador Alas Pro Tour 2023 realizado del 9 al 12 de noviembre, en San Miguel.

“Esto es increíble, la verdad. Aquí en el país hemos tenido muchos surfirtsas buenos representando a El Salvador y hoy es mi turno. Estoy agradecido con Dios por darme la oportunidad de representar a este país tan lindo; esto es duro, no es solo de irse a meter y ganar, esto se logra trabajando todos los días, con entrenos físicos y rutinas para tener listos la mente y el cuerpo desde antes”, declaró Pérez.

El surfista con dos olas aseguró el triunfo en la final ante el peruano Lucca Mesinas. La primera la montó en los minutos iniciales de la serie final y tuvo una valoración de 5.67; luego, el salvadoreño se armó de paciencia y esperó más de 12 minutos para que el mar le entregara la ola correcta y tras un despliegue de múltiples movimientos consiguió un puntaje alto (7.50) que le sirvió para desbancar a Mesinas del primer puesto.

“La verdad que cuando el mar está así, no lo surfeamos. Yo vengo cuando está más alto, pero estos días que me vine antes pude practicar y adecuarme a cualquier condición; me he sentido bien, me he acomodado a las olas”, declaró el salvadoreño tras clasificar a la final.