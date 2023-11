El antes y ahora de Angélica Vale: su espectacular cambio físico

Proporcionado por Showbizz Daily Worldwide (Spanish)

Durante muchos años, Angélica Vale no logró bajar de peso por más que lo intentara, y no es que no comiera sano o hiciera ejercicio, sino que tenía un problema hormonal que ya ha solucionado, por lo que ahora luce espectacular.

La hija de Angélica María, quien está en el musical “Vaselina, Timbiriche”, ha logrado bajar mucho de peso gracias a un tratamiento hormonal que comenzó hace unos meses.

“Me desintoxicaron. Yo comía tres lechugas y no bajaba ni un kilo y yo decía ‘pero ¿por qué? ¿Qué es esto? Esto está rarísimo’, pero sí fue un rollo hormonal… “…La dieta ya la traía desde hace años y no me hacía nada. Creo que ya, más bien, mi doctor por fin le atinó al tratamiento hormonal que venía yo pidiendo desde hace nueve años. Por fin, le atinaron», explicó Vale a la prensa durante la alfombra roja de “Vaselina, Timbiriche”

En una entrevista con Yordi Rosado, la actriz contó que siembre la señalaron por no ser tan delgada como otras actrices.

“Siempre me tildaron de gorda, siempre, toda la vida. Sí engorde mucho como a los 14 o 15 años más o menos, bueno estaba medio llenita, pues por el divorcio de mis papás y todo esto, me dio por entrarle grueso (a la comida). Ya después adelgacé, pero yo seguí con el trauma”, explicó la hija de Angélica Vale.