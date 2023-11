Yuri Rodríguez consigue récord mundial 

El fisicoculturista, Yuri Rodríguez consiguió un récord mundial debido a que en la última competición se convirtió en el primer atleta en participar en ocho divisiones diferentes en el mismo Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB).

«Soy el primer y único atleta en la historia de la IFBB que ha batido el récord mundial de cumplir de haber participado en ocho diferentes divisiones, a nivel mundial, en toda la historia de la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB)”, dijo Yuri Rodríguez.

El Fisicoculturista compitió en las categorías: Men’s games classic bodybuilding up to 1.80cm; Men’s games classic bodybuilding 40-44 years open; Master men’s bodybuilding 40-44 years up to 80kg; Master men’s classic bodybuilding 40-44 years open; Men’s classic bodybuilding up to 1.80cm; Men’s bodybuilding up to 80kg; Master men’s Classic physique up to 180cm; y Senior men’s classic physique.

«Lo que más sorprende de esto es que no solo he participado por participar, en cada una de las modalidades he dado batalla (como logró el tercer lugar y algunas otras clasificaciones)», añadió.