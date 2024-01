Iván Barton se reencuentra con Messi en el partido entre El Salvador e Inter Miami

Bryan Arellano | AS

El Salvador recibirá a Inter Miami este viernes 19 de enero en Cuscatlán para disputar el primer partido de la pretemporada para el conjunto de Las Garzas, al igual que será el debut del estratega español, David Dóniga, en el banquillo, por lo que pinta para ser un duelo bastante interesante y que contará con la presencia de Iván Barton como juez central, quien recientemente ha sido cuestionado por su manera de llevar los partidos tal y como sucedió en el duelo de Nations League entre México y Honduras.

Gerardo ‘Tata’ Martino viajará con Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, quien hará su presentación como el nuevo ‘9′ de Inter Miami tras ser el refuerzo estrella para el conjunto de la MLS, con quien buscarán lograr colarse a los playoffs y coronarse.

Según la Prensa Gráfica, el árbitro de este amistoso será Iván Barton, originario de El Salvador. Un juez que ya tiene experiencia dirigiendo partidos con Messi en la cancha. Barton le pitó a Inter Miami el partido contra Orlando City de la Leagues Cup y,como dato curioso, amonestó al astro argentino.

Dicha amonestación se dio en un ambiente lleno de polémica y en un encuentro con bastantes roces. La amarilla que el capitán de Inter Miami recibió, representó la primera amarilla de Messi en Estados Unidos. Sin embargo, hubo para quienes en ese partido, el propio Barton debió mostrarle la roja al astro argentino (cosa que no sucedió).

Las críticas a Barton

Al término de aquel partido, Óscar Pareja, entrenador de Orlando City recalcó que hubo criterios suficientes para que Barton mostrara doble amarilla a Messi, situación que no sucedió y al final terminó influyendo en la victoria de los Herons.

“Hay un par de jugadas que son de doble amarilla con Leo. No me importa que sea él, pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así”, explicó en aquel entonces Pareja.

Tiene toda la pinta para ser un partido entretenido. Les servirá a ambos equipos de cara a lo que se viene, ya que El Salvador iniciará su camino rumbo al Mundial del 2026, mientras que Inter Miami tiene en frente una temporada con el reto de ganar títulos. Además, la euforia en El Salvador está a tope por recibir a figuras de talla mundial como Messi y Suárez.