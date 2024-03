Boca debuta en la Copa Argentina con goleada y doblete del uruguayo Cavani

Boca Juniors se presentó en la Copa Argentina con un cómodo triunfo por 3-0 sobre Central Norte de Salta (tercera división), con tres goles de sus delanteros uruguayos, Edinson Cavani (2) y Miguel Merentiel, en un cotejo jugado la noche del sábado.

En el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero (norte), Boca, que es el máximo vencedor de la Copa Argentina, resolvió sin apremios su estreno en los 32avos del torneo frente a un adversario que actúa en el Torneo Federal A.

Edinson Cavani (17 y 56), que ya había terminado con su sequía de goles, abrió la cuenta con un toque certero por el medio del área tras un gran envío de Lautaro Blanco desde la izquierda, y aumentó su cuenta personal en el segundo tiempo con un golazo de tijera, tras una asistencia de su compatriota Merentiel.

Precisamente, «La Bestia» Merentiel (74) volvió a anotar después de cinco semanas y convirtió el tercero del xeneize, al empujar a la valla vacía tras una veloz corrida de Luca Langoni.

Cavani llegó a los 9 goles desde su llegada a Boca a mediados de 2023, y a seis tantos en lo que va de 2024, mientras que Merentiel suma 22 dianas en 61 encuentros con la azul y oro.

«Enfrentamos el partido con la actitud justa, con respeto, y merecimos sacar incluso una ventaja más amplia. Lo importante es que se ganó, se hicieron cosas muy buenas y el partido estuvo a la altura, mostró identidad, y nos llevamos cosas positivas», destacó Cavani, elegido como la figura de la noche en Santiago del Estero.

Sobre su regreso al gol, el artillero charrúa dijo que «el arco no se abre, somos los delanteros los que lo conseguimos. La única receta es trabajar y no perder confianza. Las cosas no caen del cielo, hay que ir a buscarlas. Los goles sirven, estamos buscando un camino y de a poco estamos cerca. No importa quién hace los goles, sino que Boca gane y le regale alegría a la gente».

Boca, que conquistó en cuatro ocasiones la Copa Argentina, la última vez en 2021, se enfrentará en los 16avos de final con el ganador del cruce entre Almirante Brown y San Martín de Tucumán, equipos que actúan en la segunda división.

