El Salvador está en semifinales del Mundial Juvenil de Tenis U14 Preclasificación de Centroamérica y el Caribe

El equipo masculino de El Salvador avanzó a las semifinales del Mundial Juvenil de Tenis U14 Preclasificación de Centroamérica y el Caribe al vencer 2-1 a Puerto Rico en una serie muy reñida.

La competencia, que se desarrolla en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Tenis (FST), ubicadas en el Polideportivo de Ciudad Merliot, vivió una fiesta ayer cuando los nacionales Sebastián Martínez y Marco Avendaño ganaron el dobles 2-1 (4-6, 6-2 y 10-7) a los puertorriqueños Marco Pérez y Amaury Blondet y sentenciaron la serie.

El juego de dobles, que se extendió por dos horas y media, le dio a los salvadoreños el punto necesario para ganar la serie 2-1 y avanzar a semifinales donde se enfrentarán a Guatemala.

Previo al encuentro de dobles, en los duelos individuales, en el primer partido de la serie Avendaño obtuvo una importante victoria 2-0 (6-3 y 7-5) ante el puertorriqueño Amaury Blondet y adelantaba a El Salvador 1-0 en la serie.

En el segundo duelo, Martínez sostuvo un duro encuentro ante Marco Pérez. El juego inició a las 3:30 p.m. y terminó a las 6:30 p.m. y dejó como ganador al puertorriqueño 1-2 (3-6, 7-6(5) y 4-6).

Al final de los juegos, Marco Avendaño manifestó estar satisfecho por el trabajo que realizó tanto en el partido individual como en dobles.

“Me siento orgulloso de haber ganado el singles y más tranquilos porque vi el duelo que sostuvo Sebastián, muy cerrado y duro, así que definiríamos el pase a la siguiente fase en el doble. Aproveché la confianza que me han dado para jugar de forma correcta y definir cuando era el momento, esto me hace sentir orgulloso de representar a mi país”, dijo Avendaño.

Al respecto de los rivales en la siguiente fase, Marco aseguró que serán encuentros difíciles, por lo que la concentración debe ser mucho más si desean estar en la lucha por el título.

“Los rivales en semifinales son muy duros, pero también tienen sus debilidades y con mi equipo jugaremos para ganar, vamos a pelear cada pelota y remate para definir a nuestro favor la serie y pasar a la final”, declaró el tenista.

En tanto, Sebastián subrayó lo relevante que ha sido el respaldo del capitán y la FST al confiarle ser la raqueta número uno del equipo, por lo que el pase a semifinales es la respuesta al apoyo recibido.

“Me siento muy satisfecho de que hayan tenido confianza para ponerme de uno, me siento cansado, pero valió la pena todo el esfuerzo hecho, no solo ayer, sino en los días posteriores a los partidos de cuarto de final”, expresó Martínez.

Al hablar sobre los partidos, lo reñido que pueden llegar a ser y lo relevante que es cada resultado individual, el jugador aseguró estar preparado para enfrentar el reto.

“Estoy listo. Me voy a esforzar porque tengo que prepararme en lo físico, emocional y, por supuesto, en la parte de la alimentación para estar con energía para la exigencia de la serie ante Guatemala. Me siento feliz de defender a El Salvador y orgulloso de que mi familia siempre me respalde en cada encuentro”, concluyó Sebastián.

Mientras que el equipo femenino perdió su chance de seguir avanzando en la llave principal al perder 0-3 la serie de cuartos de final ante Costa Rica.

En el primer partido, Ximena Esperanza cayó 0-2 (2-6 y 2-6) ante la costarricense Samantha Smith.

En tanto, en un duelo que casi duró tres horas, Camila Morataya perdió 1-2 (3-6, 7-6(4) y 0-6) ante la tica Valentina Montero en el segundo juego de la serie. En el duelo de dobles, las nacionales perdieron 0-2.

Hoy, las salvadoreñas jugarán por el quinto y octavo lugar ante Trinidad y Tobago, mientras que las costarricenses pelearán las semifinales con Guatemala.