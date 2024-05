Concejo de Santa Ana Oeste impide a René Alonso asumir como concejal por deuda de cuota alimenticia

El Metropolitano Digital

El Concejo del municipio de Santa Ana Oeste impidió que el concejal de GANA, el cantante salvadoreño René Alonso, asumiera en su cargo por supuesta deuda de cuota alimenticia. Alonso aseguró que sí está solvente y que tiene las pruebas de la Procuraduría General de la República (PGR).

No obstante, con cinco votos el Concejo separó a Alonso dando cumplimiento a lo establecido por la ley, que indica que ningún funcionario público asumirá su cargo si tiene cuentas pendientes con la PGR.

«En cumplimiento a la ley, acabo de separar de su cargo como Concejal de SAO a René Alonso, del partido GANA por faltar al deber de darle a sus hijos el sustento diario y deber cuotas alimenticias. No permitiré que nadie que no tenga moral se desempeñe en el Concejo», escribió en su cuenta de X, Jorge Castro, alcalde de SAO. En cumplimiento a la ley, acabo de separar de su cargo como Concejal de SAO a René Alonso, del partido "GANA" por faltar al deber de darle a sus hijos el sustento diario y deber cuotas alimenticias.



No permitiré que nadie que no tenga moral se desempeñe en el Concejo.



SI TIENE… pic.twitter.com/X44uM97Zoq — Jorge Castro (@JorgeCastro_SV) May 5, 2024

«Estoy solvente»

En una transmisión en vivo, René Alonso aseguró a sus seguidores que tiene la documentación que lo acredita como solvente ante la PGR.

«Yo en mis manos tengo las pruebas de que estoy solvente. Lo que hizo el personaje que está gobernando ahora (Castro) es una cobardía y una bajeza total quererme exponer en redes sociales en vivo. Yo estoy a cero con la deuda», aseguró Alonso quien es reconocido en el ámbito artístico nacional como «el pura uva».

En abril del año pasado, Alonso fue detenido por el supuesto delito de estafa tras recibir $1,800 dólares para presentarse en una fiesta de cumpleaños en junio de 2022 a la que aparentemente no asistió.

La detención duró pocas horas y el artista recobró su libertad. En ese momento sostuvo que todo había sido una «artimaña política» para desestabilizar su candidatura por la alcaldía de Santa Ana Oeste.