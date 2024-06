Crecer presenta el Talent Up SUMMIT

Con el objetivo de proporcionar herramientas para que los asistentes potencien sus habilidades profesionales e incrementen sus oportunidades de contratación en nuevos puestos de trabajo Crecer, la compañía experta en soluciones financieras de ahorro e inversión anunció el Talent Up SUMMIT.

La actividad se realizará el sábado 15 de junio y se centrará en el desarrollo de habilidades y capacidades en la nueva era del mercado laboral.

“Bajo nuestra plataforma Crecer con Empleo, hemos preparado un evento muy especial que les entregará herramientas prácticas a partir de la experiencia de increíbles profesionales. Además, encontrarán muchas actividades interesantes, como asesorías expertas de reclutadores para compartir recomendaciones para afrontar una entrevista laboral, y el apoyo de diseñadores para mejorar sus perfiles. Esperamos que los asistentes puedan aprovecharlo al máximo”, indicó Gerardo Paredes, Director Comercial y Mercadeo.

El evento contará con la participación de ponentes de gran trayectoria en el mundo empresarial salvadoreño como Elsy Hilton, fundadora de ADN Branding; Ricardo Chávez, Executive Director at Kodigo; Gabby Moreno, Talent Attraction Manager; Francisco Sifontes, Director at KEY Institute; y Andrés Escobar, Co-fundador de The Saas Company.